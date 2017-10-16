جلال يستهل لقاءاته مع إنبى بمواجهة فريقه القديم

على المصرى يستهل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى إنبى، الذى تولى تدريب الفريق البترولى خلفا للمستقيل طارق العشرى، بمواجهة فريقه القديم مصر المقاصة، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدورى المصرى الممتاز للعبة، والذى سيقام يوم الخميس المقبل.وكانت إدارة نادى إنبى، قد أعلنت



على المصرى

يستهل إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بنادى إنبى، الذى تولى تدريب الفريق البترولى خلفا للمستقيل طارق العشرى، بمواجهة فريقه القديم مصر المقاصة، ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدورى المصرى الممتاز للعبة، والذى سيقام يوم الخميس المقبل.

وكانت إدارة نادى إنبى، قد أعلنت أمس الأحد، في بيان رسمي، اختيار جلال، لتدريب الفريق بعد استقالة العشري، بسبب تراجع النتائج، حيث قدم الفريق البترولى، بداية سيئة في مشواره بمسابقة الدوري هذا الموسم، وحصد ثلاثة نقاط فقط من أصل خمسة مباريات، ليقبع في المركز السادس عشر.

وقاد جلال، مساء أمس الأحد، أولى تدريباته فى القيادة الفنية للفريق البترولى، برفقة الجهاز المعاون الجديد، والذى أصر المدير الفنى الجديد لإنبى، على إستقدامه لمعاونته فى مهمته الجديدة، والذى يتكون من عبد الناصر محمد مديرًا للكرة، وحمد إبراهيم مدربًا عامًا، ومصطفى كمال مدربًا لحراس المرمى.