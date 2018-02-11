جلال يذبح عجلا و يطالب لاعبيه بالفوز على دجلة

على المصرى: قام إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بذبح عجل اليوم الأحد، في مقر النادي، قبل تدريبات الفريق، التى ستقام على ملعب "عبداللطيف أبو رجيلة"، عقب الفوز أمس، على سموحة، ومواصلة الفريق لانتصاراته وعودته لمساره الصحيح في المباريات الأخيرة.وحرص "جلال" على ه

على المصرى:

قام إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بذبح عجل اليوم الأحد، في مقر النادي، قبل تدريبات الفريق، التى ستقام على ملعب “عبداللطيف أبو رجيلة”، عقب الفوز أمس، على سموحة، ومواصلة الفريق لانتصاراته وعودته لمساره الصحيح في المباريات الأخيرة.

وحرص “جلال” على هامش مران الفريق- على عقد جلسة خاصة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، للحديث عن المرحلة المقبلة، وقام المدير الفنى للفريق خلال الجلسة بالإشادة باللاعب وبمستواه في مباراة سموحة الأخيرة ، ووجه له بعض التعليمات والنصائح.

وعقد المدير الفنى برفقة جهازه المعاون، جلسة مع لاعبى الفريق قبل بداية مران اليوم، فى حضور أيمن حافظ مدير الكرة، وأشاد بأداء اللاعبين أمام سموحة، وحرصهم على حصد النقاط الثلاث، مطالبا بمواصلة الانتصارات والفوز على وادى دجلة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من الدورى العام.

