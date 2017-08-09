جلال يتمسك باصطحاب معاونيه في تدريب الزمالك

علي المصري:





تمسك إيهاب جلال، المدير الفنى السابق لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، باصطحاب معاونيه، إذ قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيينه مديرا فنيا للفريق، خلفا للمؤقت طارق يحيى، والذى تولى المهمة عقب إقالة البرتغالى أوجستو إيناسيو، من القيادة الفنية للقلعة البيضاء.



وتفاوض مسؤولى الزمالك، مع إيهاب جلال، عقب توديع فريق الكرة، لمسابقة كأس مصر، التى يحمل لقبها فى آخر أربعة مواسم، مساء أمس الثلاثاء، على يد المصرى البورسعيدى، بالهزيمة بهدفين نظيفين، ليخرج الفريق خالى الوفاض هذا الموسم.





ويرغب جلال فى تعيين حمد إبراهيم مدربا عاما، ومصطفى كمال، مدربا للحراس، إضافة إلى أحد مدربي الزمالك، يختارهم مجلس الإدارة، على أن يتولى الدكتور هشام مصطفى، رئاسة الجهاز الطبي، ويتم تشكيل باقى الجهاز من أبناء القلعة البيضاء.