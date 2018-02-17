جلال هريدي.. الجنرال الذي أفلت من الإعدام ليتولى رئاسة حماة وطن

سلوى عثمان خاض جلال هريدي العديد من المعارك بمصر والوطن العربي .. كان أصغر قائد بالجيش المصري بعد أن قرر نقل مفهوم "الصاعقة" للقوات المصرية، وأصبح قائد السلاح وهو ما زال نقيبا.. حكم عليه بالإعدام بسوريا ثم بمصر.. إلا أن الحكم خفف للمؤبد، حتى قرر الرئيس السادات إخراجه بعفو صحي ليبتعد عن الحياة العام

سلوى عثمان

خاض جلال هريدي العديد من المعارك بمصر والوطن العربي .. كان أصغر قائد بالجيش المصري بعد أن قرر نقل مفهوم “الصاعقة” للقوات المصرية، وأصبح قائد السلاح وهو ما زال نقيبا.. حكم عليه بالإعدام بسوريا ثم بمصر.. إلا أن الحكم خفف للمؤبد، حتى قرر الرئيس السادات إخراجه بعفو صحي ليبتعد عن الحياة العامة.. ويظهر لأول مرة بعد أكثر من ربع قرن فى صورة تجمع بينه وبين الرئيس السيسي والرئيس المعزول محمد مرسي ليكرم على تأسيسه سلاح الصاعقة.. ويعود للساحة ولكن هذه المرة كمؤسس لحزب “حماة وطن” بعد ثورة 30 يونيو، وقوامه الأكبر من ضباط الجيش السابقين، وها هو اليوم يترأس الحزب للمرة الثانية.. وبالتزكية.

هذه بعض محطات من حياة الفريق جلال هريدي رئيس حزب “حماة وطن”، ومؤسس سلاح الصاعقة

– تلقى النقيب جلال هريدي تدريبات الصاعقة بـ”مدرسة المشاة الأمريكية” فى خمسينيات القرن الماضي.

– عرض أمر تشكيل سلاح الصاعقة على القيادة العليا للقوات المسلحة وتمت الموافقة على إنشاء سلاح الصاعقة، وأصبح هريدي كبير معلميها.

– ظل التدريبات فى هذا السلاح اختيارية وخاضوا معارك عديدة، منها: معركة بورسعيد وقت العدوان الثلاثي في العام 1956، وتمت الموافقة على إنشاء السلاح بشكل رسمي بعد نجاحهم في عام 1957.

– توالت نجاحات سلاح الصاعقة على المستوى العربي باليمن وسوريا وأيضا حرب الاستنزاف.

– أعلن هريدي فى تصريحات سابقة أن معاناته بدأت مع الرئيس جمال عبدالناصر عندما خيره بين إحالته للمعاش أو سفره للصومال ليصبح ملحقا عسكريا واختار هريدي المعاش، وجاء ذلك بعد أن أذيع في الراديو قرار الانسحاب أثناء نكسة 67 وقيل وقتها “وحدات جلال وحلمي عودوا إلى قواعدكم”، وكان هذا النداء حديث المصريين، فعرف أن الصاعقة كانت صاحبة الفضل فى إيقاف العدو الإسرائيلي فى معركة “رأس العش”، وأن رفضه للانسحاب من المعركة سببا فى إقصائه من الجيش.

– كان هريدي الضابط الوحيد فى تاريخ الجيش المصري الذي يذاع خبر إحالته للمعاش بالراديو.

– حكم على الفريق هريدى بالإعدام مرتين الأولى في سوريا عندما كان قائدا للقوات في اللاذقية ووضع في سجن المزة -خلال فترة الانفصال عن مصر عام 1961- ولكن الحكم لم ينفذ.

– أثناء الصراع على السلطة بين المشير عبدالحكيم عامر والرئيس جمال عبدالناصر بعد نكسة 67، اتهم هريدى ومعه 70 ضابطا بمحاولة قلب نظام الحكم، وحكم عليه بالإعدام للمرة الثانية، إلا أن الحكم خفف للمؤبد.

– في عام 1974 أفرج الرئيس أنور السادات عن هريدي صحيا بعد قضاء 7 سنوات وشهرين و5 أيام.

– غاب هريدي عن الأنظار حتى ظهر فى احتفالات حرب أكتوبر عام 2012، وتم تكريمه بمنحه رتبه فريق فخري ونوطا للتكريم فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال هريدي حينها إنه بمنحه هذه الرتبة فهو يشعر أن كرامته عادت له مرة أخرى في أخر أيام عمره وبعد وصوله لسن الـ83 سنة.

– فى يونيو 2013 تقدم الفريق هريدي ومعه مجموعة من الضباط المتقاعدين بطلب إلى لجنة شئون الأحزاب، لتدشين حزب “حماة وطن”، وقال إن الحزب هدفه حماية مصر وشعبها من حالة التخبط السياسي التي تمر بها البلاد في ظل حالة من عدم الوعي السياسي من قبل الاحزاب لما يحدث في مصر، وهذا ما دفعه هو والضباط المتقاعدين لإنشاء حزب لإحياء الأمل لغد أفضل للمصريين”.

– يعتبر مؤسسو الحزب أنه حزب مدني لديه رؤية شاملة لكيفية توفير مطالب الأمن القومي المصري، ويمتلك 105 مقرات.

– حصل “حماة وطن” على المركز الرابع بين الأحزاب التى لها أعضاء فى مجلس النواب بـ 17 نائبا منهم 7 عسكريين سابقين.