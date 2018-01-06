جلال : فخور بتدريب الزمالك ومستعد لمباراة القمة

علي المصري أكد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه فخور بتولّي القيادة التدريبية للقلعة البيضاء، وبثقة مجلس الإدارة وتمسكهم بالتعاقد معه، منوهًا بأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الإدارة والجماهير "الزملكاوية"، واستعادة الألقاب للبيت الأبيض.

علي المصري





أكد إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه فخور بتولّي القيادة التدريبية للقلعة البيضاء، وبثقة مجلس الإدارة وتمسكهم بالتعاقد معه، منوهًا بأنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الإدارة والجماهير “الزملكاوية”، واستعادة الألقاب للبيت الأبيض.

وأضاف المدير الفني للزمالك أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز، ويعرفهم جيدًا ولديهم من الإمكانيات والقدرات التي تؤهلهم لحصد البطولات لناديهم.

وأشار جلال إلى أنه سيتواجد مع الفريق بالمعسكر استعدادًا لمباراة القمة الاثنين المقبل، وأنه يتحمل المسئولية عن اللقاء، ولديه ثقة في عودة اللاعبين وتقديم مباراة جيدة، وإسعاد الجماهير البيضاء بحصد النقاط الثلاث.