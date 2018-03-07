جلال أمين ومراد وهبه أهم ضيوف التوك شو الليلة

رحاب صبحىتستضيف برامج التوك شو، مساء اليوم الأربعاء، عددا من الشخصيات أبرزهم المفكر جلال أمين، والبروفيسور مراد وهبه. جلال أمين فى "باب الخلق" على النهار يستضيف الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج "باب الخلق" على قناة "النهار" فى الثامنة مساءً الدكتور جلال أمين المفكر الكبير .ويتحدث "أ

رحاب صبحى

تستضيف برامج التوك شو، مساء اليوم الأربعاء، عددا من الشخصيات أبرزهم المفكر جلال أمين، والبروفيسور مراد وهبه.

جلال أمين فى “باب الخلق” على النهار



يستضيف الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج “باب الخلق” على قناة “النهار” فى الثامنة مساءً الدكتور جلال أمين المفكر الكبير .

ويتحدث “أمين” عن عدد من الملفات الاجتماعية، والفكرية، والاقتصادية، ورؤيته للمجتمع المصري حاليًا في ضوء ما يمر به من ظروف وأوضاع مختلفة.

البروفيسور مراد وهبه جبران فى “90 دقيقة”



يستضيف الاعلامى محمد الباز مقدم برنامج” 90 دقيقة ” بقناة المحور فى الثامنة مساءً ، مراد وهبه البروفيسور وأستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس فى حلقة خاصة عن الملفات الشائكة فى الثقافة والفن والتعليم والسياسة.

ويحلل الدكتور مراد وهبه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى اﻻمير محمد بن سليمان لدار اﻻوبرا المصرية

كما يكشف اهمية هذه الزيارة فى رفع الوعى باهمية الفن والثقافة فى مصر والعالم العربى كما يكشف اهمية الزيارة وتاثيراتها على المصريين والسعوديين فى كافة المجالات.

يذكر أن الدكتور مراد وهبه عضو في مجموعة من الأكاديميات والمنظمات الدولية المرموقة

كما أنه المؤسس ورئيس الجمعية الدولية لابن رشد والتنوير العام 1994 م. واسمه مذكور في موسوعة الشخصيات العالمية حيث يعتبر من بين ال500 شخصية الأكثر شهرة في العالم.

وولد مراد وهبه جبران في 13 أكتوبر 1926 م في مدينة أسيوط في مصر درس الفلسفة في جامعات القاهرة وعين شمس، ونال الدكتوراة من جامعة الأسكندرية.

دور الهيئة العامة للاستعلامات ببرنامج “من ماسبيرو” على الأولى



يستضيف برنامج ” من ماسبيرو” فى الواحدة والنصف صباحاً، الكاتب الصحفى محمد الخولى، ويدور الحوار حول عن دورالمراسلين الصحفيين والإعلاميين المصريين والأجانب فى خلق جسور بين مصر والعالم.

ودور الهيئة العامة للاستعلامات التى تحولت من كيان له دور روتينى إلى كيان مؤثر فى نقل صورة قوية عن مصر.

يذكر أن برنامج “من ماسبيرو” تقديم هبة رشوان وداليا ناصر يرأس تحريره سوزى إبراهيم، ومن إخراج خالد نور الدين، ويذاع فى الواحد والنصف صباحا بصورة يومية على شاشة القناة الثانية.

محمد عدوية فى ” القاهرة اليوم “



يحل النجم الشاب محمد عدوية، ضيفا على برنامج “القاهرة اليوم” فى التاسعة والنصف مساءً على قناة اليوم المشفرة.

ويتحدث عدوية عن أعماله الفنية المقبلة، إضافة إلى فرص دخوله عالم التمثيل، ومحطات والده الفنان الكبير أحمد عدوية في حياته ومدى تأثيرها.

برنامج “القاهرة اليوم”، تقديم إدوارد، وريتا حرب

زاهر وعبد المغنى وعبد الوهاب فى “صالون أنوشكا” على dmc



تستضيف الفنانة أنوشكا على شاشة dmc “صالون أنوشكا” فى التاسعة مساءً ، الفنانين محمود عبد المغني، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد زاهر.

ويتحدثون خلال عن موضوع تكرار الفنان الأدوار التي ينجح بها، وصعوبة أن يعثر على دور جديد يسمح له بتغيير جلده، على حد قول أنوشكا.

