«جلاكسو سميثكلاين»: محفظة الشركة تضم 140 منتجا من الأدوية والمستحضرات الطبية بمصر

أكد الدكتور محمد الضبابي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين “GSK” مصر لصناعة الأدوية – وحدة المجموعة البريطانية “جلاكسو سميثكلاين” العالمية متعددة الجنسيات – أن محفظة منتجات شركته تضم حاليا نحو 140 منتجا في مصر.

وأوضح “الضبابي” – في تصريحات خاصة لـ”المال” ضمن حوار مفصل – أن بعض الأدوية التابعة لها في مصر ليست متواجدة في دول كبرى في أوروبا.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن “جلاكسو” هي ثالث أكبر شركة متعددة الجنسيات تعمل في مصر وتستحوذ على حصة سوقية في حدود 3.5% من صناعة الأدوية في السوق المحلية.

وذكر أن نحو 95% من منتجات شركته في مصر يتم إنتاجها محليا وهي معدلات كبيرة مقارنة مع الشركات متعددة الجنسيات المماثلة التي تعتمد على استيراد المنتجات بشكل كبير، كما أنها الشركة الوحيدة متعددة الجنسيات المقيدة في البورصة المصرية.

في سياق متصل، أرجع “الضبابي” الزيادة في أرباح الربع الأول من 2022 إلى نمو المبيعات، والتركيز على التسويق والمبيعات جنبا إلى جنب مع استمرار سياسة السيطرة على التكاليف.

يشار إلى أن “جلاكسو سميثكلاين” حققت زيادة قدرها 164% في مبيعات الربع الأول من 2022 لتسجل 370 مليون جنيه مقابل 140 مليونا للفترة المناظرة من العام الماضي.

وحققت الشركة 870 مليون جنيه أرباحا خلال الربع الأول مقابل 22 مليونا للربع المماثل من 2021 نتيجة لعملية بيع قطاع عناية المستهلك، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 8%.

وتأسست شركة “جلاكسو سميثكلاين” عام 1981 وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما إنترناشيونال للتجارة.

يذكر أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع لجلاكسو سميثكلاين يبلغ 835.1 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون جنيه بقيمة اسمة 10 جنيهات للسهم، وتبلغ نسبة مساهمة جلاكسو جروب ليمتد 91.2% إلى جانب 5.89% لبنك قطر الوطني الأهلي، والباقي أسهم حرة تداول في البورصة.