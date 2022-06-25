"جلاكسو سميثكلاين" للادوية تخطط لزيادة المبيعات 15% بنهاية 2022

تخطط شركة جلاكسو سميثكلاين “GSK” مصر لصناعة الأدوية – وحدة المجموعة البريطانية “جلاكسو سميثكلاين” العالمية متعددة الجنسيات – لتعظيم حجم أعمالها في السوق المصرية، ورفع معدلات المبيعات بنسب تتراوح من 10 إلى15% بنهاية العام الحالي.

أكد الدكتور محمد الضبابي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين مصر أن مستهدفات الشركة تركز على إدخال منتجات دوائية جديدة لأول مرة إلى السوق المصرية والوصول إلى أكبر عدد من المرضى وتوفير احتياجتهم من الدواء.

وأوضح “الضبابي” – في تصريحات خاصة لـ”المال” ضمن حوار مفصل – أن جلاكسو سميثكلاين لديها أدوية تركز على الاهتمام بصحة المرأة وسرطان الثدي ضمن المبادرات الرئاسية لدعم الفئة المهمة في السوق المصرية.

وذكر الرئيس التنفيذي أن جلاكسو سميثكلاين تستهدف الابتكار في قطاع الأدوية بأحدث وسائل التكنولوجيا عالميا، إلى جانب العمل على إدخال جميع منتجات “جلاكسو” العالمية إلى السوق المصرية مستقبلاً.

وأشار إلى أن الاستحواذ على مستحضرات جاهزة جديدة في مصر هي خطوات قيد الدراسة لا مانع من اتباعها في الفترات المقبلة.

وأضاف: “نركز حاليا على منتجاتنا الحالية في السوق المحلية والعمل على إدخال منتجات جلاكسو الخارجية إلى مصر، ثم التفكير في الاستحواذ على مستحضرات جاهزة” .

وتأسست شركة “جلاكسو سميثكلاين” عام 1981 وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما إنترناشيونال للتجارة.

يذكر أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع لجلاكسو سميثكلاين يبلغ 835.1 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون جنيه بقيمة اسمة 10 جنيهات للسهم، وتبلغ نسبة مساهمة جلاكسو جروب ليمتد 91.2% إلى جانب 5.89% لبنك قطر الوطني الأهلي، والباقي أسهم حرة تداول في البورصة.