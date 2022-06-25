«جلاكسو سميثكلاين» للأدوية تبنبى استراتيجية توسعية من 3 محاور يتصدرها انتاج اللقاحات

تتبنى شركة جلاكسو سميثكلاين “GSK” مصر لصناعة الأدوية – وحدة المجموعة البريطانية “جلاكسو سميثكلاين” العالمية متعددة الجنسيات –إستراتيجية توسعية طموحة تركز على 3 محاور.

أكد الدكتور محمد الضبابي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلاكسو سميثكلاين “GSK” مصر أن الإستراتيجة المذكورة تتمثل في إنتاج العقاقير الطبية الخاصة بعلاج الجهاز التنفسي والانسداد الرئوي واللقاحات، مشير إلى أن الاهتمام بمجال اللقاحات أصبح أكبر بعد ظهورجائحة كورونا.

وأوضح “الضبابي” – في تصريحات خاصة لـ”المال” ضمن حوار مفصل – أن اللقاحات المنتظر أن تقدمها الشركة تركز على معالجة الإنفلونزا والحمى الشوكية، إلى جانب الحزام الناري – عدوى فيروسية، موضحا أن معدلات الفعالية في علاج الحزام الناري تصل إلى97%.

وتوقع “الضبابي” إضافة نحو 11 منتجا جديدا إلى باقة منتجات جلاكسو في السوق المصرية خلال عامين ونصف من خلال التوسع في الطاقات التشغيلية لخطوط الإنتاج الحالية.

وأشار إلى أن شركته تعمل على التصنيع للغير لعدد من الشركات العالمية مثل “فايزر” و”سانوفي” و”نوفارتس” مما يساعد على تحسن التكلفة التشغيلية لجلاكسو واستغلال الطاقات الحالية، مؤكدا أن شركته تنتج نسبة كبيرة من المضادات الحيوية في مصر.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن مصانع شركته تعمل بنحو 60 إلى 65% من الطاقة الإنتاجية لها في السوق المحلية بحوالي 2000 موظف، وبالتالي هناك فرص كبيرة للتوسع حالياً.

وتأسست شركة “جلاكسو سميثكلاين” عام 1981 وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما إنترناشيونال للتجارة.

يذكر أن رأسمال الشركة المصدر والمدفوع لجلاكسو سميثكلاين يبلغ 835.1 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون جنيه بقيمة اسمة 10 جنيهات للسهم، وتبلغ نسبة مساهمة جلاكسو جروب ليمتد 91.2% إلى جانب 5.89% لبنك قطر الوطني الأهلي، والباقي أسهم حرة تداول في البورصة.