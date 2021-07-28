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«جلاكسو سميثكلاين» تكلف مكتب جرانت ثورنتون لتقييم بعض أصولها في مصر

جلاكسو سميثكلاين تعين مستشارا ماليا لدراسة أصول الرعاية الصحية فى مصر
رجب عزالدين 7:48 م, الأربعاء, 28 يوليو 21 7:48 م, الأربعاء, 28 يوليو 21

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وافق مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين،على تعيين مكتب جرانت ثورنتون كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة أصولها فى مصر بخلاف العقارات والآلات.

وقالت جلاكسو سميثكلاين فى إفصاح للبورصة المصرية اليوم الأربعاء، إن عملية التقييم تختص بأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والمعنوية دون غيرها.

ويأتى تقييم الأصول فى إطار قرار استراتيجى اتخذته مجموعة جلاكسو سميثكلاين بى .ال.سى (المالكة للفرع المصرى- مدرجة ببورصة لندن) حول إعادة هيكلة نشاطها عالميا من خلال فصل نشاط الأدوية عن الرعاية الصحية وتأسيس شركتين مستقلتين لهذا الغرض مقرهمها المملكة المتحدة.

وأوصت دراسة حول إعادة الهيكلة بتأسيس شركة جديدة فى مصر لمزاولة نشاط الرعاية الصحية الاستهلاكية فى مصر على أن تبقى جلاكسو سميثكلاين تعمل فى مجال تصنيع وتسويق الأدوية واللقاحات.

فى هذا الإطار طلبت جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز(أكبر شركات المجموعة) شراء أصول الرعاية الصحية بمصر بعد دراستها وتقييمها من خلال مستشار مالى مستقل.

أسست جلاكسو سميثكلاين مصر عام 1981،وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 835 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون سهم ، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وتستحوذ مجموعة جلاكسو المحدودة البريطانية على 91.2% من أسهمها ،بينما يستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على 5.89%، بينما تبلغ نسب التداول الحر أقل من 3% ،وفقا لآخر نموذج هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 13 يوليو الجارى.

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جلاكسو سميثكلاين أوقفت مفاوضات استحواذ عليها مارس الماضى

جلاكسو سميثكلاين
جلاكسو سميثكلاين

وأبدت ثلاث شركات (حكمة فارما– راميدا إكديما مصر )، استعدادها للاستحواذ على جلاكسو سميثكلاين خلال الربع الأول من العام الحالي (يناير- مارس)، لكنها لم تلقَ استجابة بسبب رفض المساهم الرئيسى.

وأعتذرت جلاكسو فى 8 فبراير عن مناقشة عروض راميدا للصناعات الدوائية، وأكديما مصر،ثم أوقفت مفاوضات جارية مع شركة حكمة فارما الأردنية بعدها بشهر تقريبا ( 11 مارس ).

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (14 مارس) إن المساهم الرئيسى ( جلاكسو جروب ليميتد) غير مستعد لبيع حصته أو التفاوض عليها مع أى طرف فى الوقت الحالى، مشيرة إلى أن مجال اهتمامه حاليا منصب على تحسين واستقرار أوضاع تشغيل الشركة وتوريد الأدوية ومنتجات العناية بالصحة للمرضى.

كانت جلاكسو قد وافقت فى 26 يناير الماضى على تمكين حكمة فارما من الفحص النافى للجهالة تمهيدًا لعرض شرائها وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم فى نفس الإطار.

وتضمنت مذكرة التفاهم -غير الملزمة- بيع المساهم الرئيسى حصته البالغة 91.2% من أسهم جلاكسو سميثكلاين، إضافة إلى الاستحواذ على استثمارات وشركات أخرى تابعة فى مجال صحة المستهلك وتجارة الأدوية في مصر وتونس.

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وسادت حالة من القلق بين عمال الشركة حول مصيرهم، بما أدى إلى حالة إضراب وإيقاف العمل بمصنع  مدينة السلام بالقاهرة خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضى.

وطالبت نقابة صيادلة القاهرة بضمان حصول العمال على مستحقاتهم المشروعة كاملة حال تخارج الشركة من السوق، وذلك وفقا للائحة الداخلية المالية الملزمة قانونًا لجميع الأطراف وفقا للمادة الخامسة من قانون العمل المصرى.

وحاولت جلاكسو طمأنة العمال والموظفين وأعربت عن تقديرها لقلقهم وسعهيها لحمايتهم ،واستمرار وظائفهم على قدر الإمكان مع ضمان الحقوق القانونية والمالية لهم،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 24 فبراير الماضى.

وأصدرت الشركة بيانا آخر(11 مارس ) يفيد بأن صفقة الاستحواذ، لن ينتج عنها تغيير في العقد بين الموظف وصاحب العمل – سواء كانت شركة جلاكسو سميثكلاين  أو إحدى الكيانات غير المدرجة.

سميثكلاين تدرس دمج شركة آمون للصناعات الدوائية

وتمتلك جلاكسو مجموعة أشهر المستحضرات الطبية على مستوى العالم ،مثل «سنسوداين»، «فولتارين»، «بارودونتكس»، «بانادول»، «كوريغا» و«أوتريفين».

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما انترناشيونال.

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وشكلت مجلس إدارة الشركة فى 24 ديسمبر الماضى لجنة لدراسة مدى إمكانية دمج شركة آمون للصناعات الدوائية (أبيك) التابعة، مع بيان الآثار القانونية والجدوى المالية والتنظيمية لعملية الدمج من عدمها.

ووافقت عمومية الشركة العادية فى 26 مايو الماضى على قرار المجلس بخصوص دراسة الدمج، على أن يعرض الموضوع للبت النهائى على المساهمين فى اجتماع جميعة عادة غير عادية لاتخاذ القرار المناسب.

ويرأس مجلس إدارة الشركة فى الوقت الحالى أشرف محمد ابراهيم منصور، بينما يشغل هنرى أنطاكى العضو المنتدب.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 80% إلى 28.1 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى أرباح بلغت 142.6 مليون جنيه خلال عام 2019.

بينما ارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 1.99 مليار خلال عام 2020، مقارنة بمبيعات قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2019.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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