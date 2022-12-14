«جلاكسو سميثكلاين» تطلق «هاليون مصر» بعلامة تجارية منفصلة نهاية 2023

قال الدكتور نبيل بصرى، مدير عام «جلاكسو سميثكلاين» بمنطقة شمال ووسط أفريقيا إن شركته تنوى إطلاق علامة تجارية تحت مسمى «هاليون» بعد انفصالها عن الشركة الأم فى شهر يوليو الماضى، مؤكدًا تصنيع %90 من منتجاتها فى مصر.

وأضاف «بصرى» فى حوار خاص لـ«المال» أن «هاليون» ستبدأ إصدار المنتجات بعلامة تجارية مستقلة، بعد إتمام الانفصال القانونى عن «جلاكسو سميثكلاين» متوقعًا إصدار العلامة التجارية على المنتجات الدوائية نهاية 2023.

وحول أهمية عقار «سنترم»، أكد «بصرى» أنه يعتبر المكمل الغذائى الأبرز حول العالم، ويعد مركبًا متميزًا إذ يضم 26 نوعًا مختلفًا من الفيتامينات والمعادن، مشيرًا إلى الوعى بأهمية مضادات الأكسدة والاهتمام بالصحة العامة والمناعة خلال الفترة الأخيرة بعد حائجة كورونا العالمية.

«بصري»: إنتاج 100 مليون عبوة سنويًا فى 4 مصانع

وأكد تصنيع منتجات «جلاكسو سميثكلاين» فى 4 مصانع مختلفة فى مصر، تنتج سنويًا 100 مليون عبوة، موضحًا أن مناخ الاستثمار بها مشجع على زيادة رؤوس الأموال مع الاستقرار السياسى والاقتصادى، خاصة مع تشجيع الحكومة فكرة توطين صناعة الدواء ضمن خطتها 2030.

وأكد «بصرى» استقرار «جلاكسو سميثكلاين» على أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لها فى شمال إفريقيا، موضحًا دراسة الفرص المختلفة لزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء الإعلان عن الشركة الوليدة رسميًا.

وحول توطين صناعة المواد الخام للأدوية المختلفة فى مصر، أكد استقرار «جلاكسو سميثكلاين» استغلال المواد التى تدخل فى صناعة منتجات الشركة فى مصر، خاصة بعد ارتفاع أسعار النقل عالميًا، مؤكدًا فى الوقت نفسه عدم وجود مركبات داخل مصر تدخل فى صناعة المنتجات المختلفة، إذ يتم استيرادها، بما يضمن استمرار الإنتاج فى الشركة وانتظام سلاسل الإمداد والتوريد لكل المنتجات الدوائية.

وأوضح «بصرى»، أن منتج معجون الأسنان «بارودونتكس» يعد المنتج الثانى ضمن الأكثر مبيعًا فى الشركة، كان يتم استيراده بالكامل حتى العام الماضى، لافتًا إلى التعاون مع شركاء «جلاكسو سميثكلاين» لتصنيع المنتج فى مصر، بما يناسب احتياجات السوق المصرية.

وأفاد أن «جلاكسو سميثكلاين» تتعاون مع المسئولين فى وزارة الصحة، وهيئة الدواء المصرية بما يضمن توفير المنتجات المختلفة للشركة، ووصول الأدوية للمريض المصرى، ويحقق الاستفادة المشتركة للشركة والحكومة.

وحول زيادة استثمارات الشركة فى مصر، أوضح «بصرى» أن السوق المصرية تشهد زيادة سكانية كبيرة، وارتفاعًا فى مستوى تقديم الخدمات الطبية، مع تطبيق منظومة التأمين الشامل فى كل المحافظات، بما يُمكن أى شركة خدمات رعاية صحية من التوسع والانتشار بشكل جيد.

يذكر أن شركة «جلاكسو سميثكلاين»، حققت خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، ارتفاع صافى ربح بنسبة 1213 %، على أساس سنوى.

وأوضحت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية أنها سجلت صافى ربح بلغ 920.7 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 70.1 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتسجل نحو 1.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 630.7 مليون نفس الفترة من العام الماضى.