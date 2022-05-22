«جلاكسو سميثكلاين» تطلق عقار «سيروكسات» المضاد للاكتئاب في مصر

أطلقت شركة جلاكسو سميثكلاين عقار سيروكسات المضاد للاكتئاب في مصر بشكل رسمي.

وقال محمد الضبابي، المدير العام لجلاكسو سميثكلاين مصر، «تتماشى استثمارات جلاكسو سميثكلاين في السوق المصرية مع الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة القضايا الصحية، بما في ذلك الصحة النفسية والعقلية».

وأضاف أنهم حريصون على تلبية الطلب المصري باستمرار، وذلك لتحقيق التأثير الصحي المطلوب على نطاق واسع وإحداث فارق في حياة الملايين.

من جانبه قال محمد الجعار، رئيس قطاع الأدوية المتخصصة بجلاكسو سميثكلاين، إن إعادة إطلاق سيروكسات يندرج تحت هدفنا لتحسين وتسهيل الوصول إلى الأدوية، وذلك في ضوء تصدرهم باستمرار على قائمة تصنيفات الوصول إلى الأدوية وتزويد السوق بالمنتجات الفعالة.

كما أعلنت شركة جلاكسو سميثكلاين، عن مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم عن النتائج المحققة فى العام الماضى.

وقالت جلاكسو سميثكلاين فى إفصاح مرسل للبورصة إن هذا الاقتراح سيجرى عرضه على الجمعية العامة العادية للاعتماد فى أقرب اجتماع.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 155 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع صافى ربح بلغ 28 مليون جنيه خلال عام 2020 بزيادة قدرها 453% تقريبا.

فيما تراجعت مبيعات الشركة قليلا إلى 1.81 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع مبيعات قدرها 1.99 مليار خلال عام 2020، وفقا للنتائج المجمعة المرسلة للبورصة.

كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 166 مليون جنيه بنهاية 2021 مقابل 44 مليونا خلال 2020.