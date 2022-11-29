«جلاكسو سميثكلاين» تطلق عقار «سنترم» في مصر

أطلقت شركة «جلاكسو سميثكلاين» عقار سنترم التجارية في مصر، بهدف جعل الرعاية الصحية الذاتية أمرًا قابلًا للتحقيق بصورة شاملة ومستدامة».

ويعد «سنترم» أحد العلامات التجارية العديدة والرائدة في فئاتها التي تقدمها الشركة للمستهلكين حول العالم، من أجل تمكين ملايين البشر من العناية اليومية بصحتهم بكل سهولة ويسر.

وتحت شعار “ابدأ رحلتك إلى حياة متوازنة وصحية”، يتاح سنترم الآن كمنتج أساسي في رحلة كل شخص نحو صحة أفضل، كما يتاح على نطاق واسع في السوق المحلي عقب تسجيله بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تتمتع علامة سنترم التجارية بثقة الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستهلكين منذ عقود طويلة في مصر وحول العالم، كما تأتي الخطوة الأخيرة بإطلاق منتجات سنترم في مصر لضمان توفير هذه المنتجات للمستهلكين المصريين بأسعار اقتصادية مقبولة.

إطلاق نوعين من سنترم

تساعد منتجات سنترم على بناء الجسم من الداخل والخارج، حيث توفر للأفراد من الجنسين احد اللبنات الأساسية لبناء الصحة بمساعدة مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية في منتجات سنترم التي تنتمي لفئة المكملات الغذائية متعددة الفيتامينات، ويُعتبر المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات بمثابة احد اللبنات الأساسية لبناء صحة جيدة، حيث يتم تزويد هذه المكملات بعناصر غذائية متعددة لتلبية احتياجات الجسم وتعزيز الصحة، وبالفعل سيتم إطلاق نوعين في السوق المصري:

سنترم للبالغين، ويعمل على زيادة مستويات الطاقة اليومية في الجسم وتعزيز وظائف المناعة.

سنترم سيلفر، ويعمل على تعزيز صحة القلب وتحسين وظائفه، وتحسين وظائف المخ والمحافظة على صحة

العيون في الفئات العمرية الأكبر سنًا، كما يحتوي على أعلى مستوىمن فيتامين د3 في منتجات سنترم ، وهو الشكل المفضل من فيتامين د ، لدعم عظام قوية وصحية.

و يتماشى إطلاق سنترم في السوق المصري مع أهداف الحكومة المتمثلة في إتاحة المنتجات والخدمات الطبية لجميع المواطنين بأسعار اقتصادية في متناول الجميع.

قال نبيل بصري، مدير عام «جلاكسو سميثكلاين بمنطقة شمال ووسط أفريقيا: “أنا فخور للغاية بهذه اللحظة المهمة في مسيرة الشركة بالسوق المصري، كما أفخر بما نقدمه للشعب المصري من منتجات عالية القيمة، حيث تساهم الشركة في توفير صحة يومية أفضل للإنسانية، وهو ما يمثل أهم أهدافها على الإطلاق، وفي هذا الإطار وعلى مدار العقود الماضية، تمكنت الشركة من تقديم عدد كبير من المنتجات المتميزة التي تساعد على تعزيز صحة المواطنين في مصر.

الرعاية الصحية للمستهلكين أثبتت أهميتها الكبيرة خاصة في السنوات الأخيرة

وأضاف، أن الرعاية الصحية للمستهلكين أثبتت أهميتها الكبيرة خاصة في السنوات الأخيرة الماضية، ولهذا السبب تستثمر الشركة بكثافة في ابتكار وتقديم منتجات متطورة يمكنها صنع فارق حقيقي وملموس في حياة البشر، وتحسين صحتهم وسلامتهم العامة كل يوم”.

من جانبها، قال ماري سيداروس، رئيس قطاع التسويق في «جلاكسو سميثكلاين بمنطقة شمال أفريقيا: “تعمل المكملات الغذائية متعددة الفيتامينات على تعزيز المناعة والصحة العامة، و تعد من المنتجات الغنية بكافة أنواع الفيتامينات و والمعادن الضرورية لصحة الإنسان، مضيفة :” إننا في جي اس كيه كونسيومر هيلثكير ليميتد نسعى من خلال إطلاق منتجات سنترم في السوق المصري، الى المساعدة في التعامل مع المشكلات الصحية الناشئة عن نقص الفيتامينات في الجسم، وتشجيع المستهلكين على تحسين عاداتهم الغذائية”.