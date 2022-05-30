«جلاكسو سميثكلاين» تدعو المساهمين لمناقشة توزيع أرباح بقيمة 0.75 جنيه للسهم

دعت شركة جلاكسو سميثكلاين، المساهمين لاجتماع جمعية عامة عادية فى 5 يونيو القادم لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.75 جنيه للسهم.

وقالت جلاكسو سميثكلاين فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين، إن هذا الاجتماع سيناقش عدة بنود إضافية تشمل اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى الماضى.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 15 مايو الجارى على مقترح معد من المدير المالى الداخلى لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.75 جنيه للسهم عن النتائج المحققة فى عام 2021 ( على أن يجرى عرضها على الجمعية العامة).

كما وافق المجلس فى جلسة لاحقة (29 مايو) على تنازل بعض أعضاء مجلس الإدارة عن مكآفاتهم ، إضافة إلى إغلاق فرع للشركة بشارع الخليفة المأمون بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

جلاكسو سميثكلاين ضاعفت أرباحها بنسبة 453% خلال عام 2021

جلاكسو سميثكلاين

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 155 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة مع صافى ربح بلغ 28 مليون جنيه خلال عام 2020 بزيادة قدرها 453% تقريبا.

فيما تراجعت مبيعات الشركة قليلا إلى 1.81 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة مع مبيعات قدرها 1.99 مليار خلال عام 2020، وفقا للنتائج المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق.

كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 166 مليون جنيه بنهاية 2021 مقابل 44 مليونا خلال 2020.

جلاكسو توافق على بيع أصول رعاية صحية بمصر بقيمة 1.18 مليار جنيه

وأبدى مجلس إدارة جلاكسو فى يناير الماضى موافقة نهائية على بيع أصول الرعاية الصحية الاستهلاكية إلى شركة “جى إس كيه كونسيمر هيليث كير إيجيبت ليمتد” بقيمة إجمالية قدرها 1.18 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك (16 يناير الماضى ) إن مجلس الإدارة أحيط علما بصدور عدم ممانعة من هيئة الدواء المصرية بشأن الفصل المرتقب لأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والأصول المعنوية.

كما اعتمد المجلس تقرير القيمة العادلة للأصول والمعدة من قبل مكتب “جرانت ثورنتون” للاستشارات المالية، وفوض الرئيس فى دعوة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للنظر فى الصفقة بشكل نهائى (انعقدت فى 20 فبراير وأقرت البيع).

واعتمد مجلس إدارة الشركة، فى 20 أكتوبر الماضى، تقرير قيمة عادلة مُعدة من مستشار مالى حول أصولها فى مصر بقيمة 1.18 مليار جنيه تقريبًا.

وكان مجلس الإدارة قد كلف مكتب جرانت ثورنتون، فى 28 يوليو الماضى، كمستشار مالى مستقل لدراسة القيمة العادلة أصولها فى مصر، بخلاف العقارات والآلات.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن عملية التقييم تختص بأصول الرعاية الصحية الاستهلاكية المنقولة والمعنوية دون غيرها.

ويأتى تقييم الأصول فى إطار قرار إستراتيجى اتخذته مجموعة جلاكسو سميثكلاين بى .ال.سى (المالكة للفرع المصرى- مدرجة ببورصة لندن) حول إعادة هيكلة نشاطها عالميا من خلال فصل نشاط الأدوية عن الرعاية الصحية وتأسيس شركتين مستقلتين لهذا الغرض مقرهمها المملكة المتحدة.

وأوصت دراسة حول إعادة الهيكلة بتأسيس شركة جديدة فى مصر لمزاولة نشاط الرعاية الصحية الاستهلاكية فى مصر على أن تبقى “جلاكسو سميثكلاين” تعمل فى مجال تصنيع وتسويق الأدوية واللقاحات.

فى هذا الإطار، طلبت جلاكسو سميثكلاين تريدنج سيرفيسز(أكبر شركات المجموعة) شراء أصول الرعاية الصحية بمصر بعد دراستها وتقييمها من خلال مستشار مالى مستقل.

وأبدت ثلاث شركات (حكمة فارما– راميدا –إكديما مصر )، استعدادها للاستحواذ على جلاكسو سميثكلاين خلال الربع الأول من العام الماضى (يناير- مارس)، لكنها لم تلقَ استجابة بسبب رفض المساهم الرئيسى.

هيكل ملكية الشركة موزعا بين المجموعة البريطانية وبنك “QNB” القطرى

بنك قطر الوطنى

وتأسست جلاكسو سميثكلاين عام 1981، وأدرجت في البورصة المصرية منذ أكتوبر 1985 وتعمل في قطاع المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

وتمتلك “جلاكسو” مجموعة أشهر المستحضرات الطبية على مستوى العالم ،مثل «سنسوداين»، «فولتارين»، «بارودونتكس»، «بانادول»، «كوريغا» و«أوتريفين».

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما انترناشيونال.

ويدرس مجلس إدارة الشركة منذ عام تقريبا إمكانية دمج شركة آمون للصناعات الدوائية التابعة، وأظهر إفصاح حديث مرسل للبورصة (23 نوفمبر 2021) أن دراسة الدمج لم تنته بعد.

ويبلغ رأسمال “جلاسكو” الحالى 835 مليون جنيه، موزعا على 83.5 مليون سهم ، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وتستحوذ مجموعة جلاكسو المحدودة البريطانية على 91.2% من أسهمها ، بينما يستحوذ بنك قطر الوطنى الأهلى على 5.89%، بينما تبلغ نسب التداول الحر أقل من 3% ، وفقا لآخر نموذج هيكل ملكية مرسل للبورصة فى 9 مايو الجارى.