«جلاكسو سميثكلاين» تحقق مبيعات بـ5.8 مليار جنيه في مصر خلال عام 2021

حققت شركة «جلاكسو سميثكلاين» مبيعات بقيمة 5.8 مليار جنيه، في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

وتمتلك جلاكسو مجموعة أشهر المستحضرات الطبية على مستوى العالم ،مثل «سنسوداين»، «فولتارين»، «بارودونتكس»، «بانادول»، «كوريغا» و«أوتريفين».

وتتبع الشركة للكيان الأم – جلاكسو جروب العالمية -ولديها استثمارات فى شركات أخرى بنسب متفاوتة، مثل آمون للصناعات الدوائية، ومودرن فارما انترناشيونال.

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “جلاكسو سميثكلاين”، توزيع نقدي بقيمة 75 قرشًا على مساهميها عن السنة المالية الماضية.

وكان اقترح مجلس إدارة الشركة إجراء توزيعات نقدية بقيمة 75 قرشًا للسهم عن أرباح العام الماضي ويتضمن المقترح توزيع 75 قرشًا لكل سهم، رهنًا بموافقة عمومية الشركة.

وتضاعفت أرباح شركة “جلاكسو سميثكلاين” 4.53 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 155 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 28 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 1.81 مليار جنيه، مقابل 1.99 مليار جينه خلال الربع نفسه من العام الماضي.

أرباح جلاكسو سميثكلاين تقفز 41.2 مرة إلى 871.8 مليون جنيه النصف الأول

قفزت صافي أرباح الشركة بمقدار 41.2 مرة ليصل إلى 871.807 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 20.643 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.

وارتفع صافي المبيعات وفقا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية اليوم، إلى 716.780 مليون جنيه خلال الفترة يناير – يونيو 2022 مقابل 406.846 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت تكلفة المبيعات خلال نفس الفترة إلى 516.794 مليون جنيه مقابل 325.828 مليون جنيه بالفترة المماثلة العام الماضي.

وارتفع مجمل ربح العمليات المستمرة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 199.985 مليون جنيه مقابل 81.017 مليون جنيه بالنصف المقارن العام الماضي.وسجل نصيب السهم في الأرباح 0.27 جنيه مقابل 1.02 جنيه بالفترة المقارنة.