جلاس روك تورد 400 ألف متر من الصوف الصخري العازل للعاصمة الإدارية

عمر سالمأعلنت شركة جلاس روك للمواد العازلة- إحدى شركات مجموعة أسكوم، التابعة للقلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA)- بدء توريد متطلبات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من الصوف الصخري العازل. وستقوم الشركة بتوريد ما يقرب من 400 ألف متر مربع مسطح يغطي 19 مبنى حكوميًّا كمرحلة أولى.وجاءت

عمر سالم





أعلنت شركة جلاس روك للمواد العازلة- إحدى شركات مجموعة أسكوم، التابعة للقلعة (كود البورصة المصرية CCAP.CA)- بدء توريد متطلبات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من الصوف الصخري العازل. وستقوم الشركة بتوريد ما يقرب من 400 ألف متر مربع مسطح يغطي 19 مبنى حكوميًّا كمرحلة أولى.

وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والحث على الاتجاه للتقنيات الحديثة والأساليب المبتكرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ورفع الدعم.

قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن مساهمة شركة القلعة في تطوير العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز كبير، مؤكدًا أن الشركة تتطلع إلى توفير المزيد من حلول ترشيد الطاقة من خلال استثماراتنا التابعة في مجال توزيع الطاقة وإنتاج الوقود من مصادر الطاقة البديلة عبر شركتي طاقة عربية وتوازن.

وقال المهندس أمير نجيب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جلاس روك، إن الشركة تمكنت من تحقيق طفرة بحجم المبيعات خلال 2017 لمختلف الأسواق تجاوزت 80% مقارنة بعام 2016، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن عام 2018 سيشهد استمرارًا في نمو المبيعات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الحالية مع نمو الوعي والاتجاه المتنامي نحو الأساليب الحديثة لترشيد الطاقة.

وأضاف نجيب أن اهتمام الدولة بترشيد الطاقة كخطوة ضرورية تتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وتنامي الاهتمام بعناصر الأمان داخل المنشآت وتوافقها مع البيئة هو ما دفع الشركة إلى توريد الصوف الصخري الصوف الزجاجي العازل لكافة المشاريع القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت الحديثة والأسمدة ومشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها في كل محافظات مصر. وعلى الصعيد الدولي تقوم الشركة الآن بتوقيع عقود تمثيل تجاري مع عدد من الشركاء التجاريين لتوزيع منتجاتها في الخليج العربي وأوروبا. كما يجري الاتفاق الآن مع واحدة من أكبر شركات العزل في العالم لاستغلال فائض الإنتاج لدى الشركة وتوريده داخل بعض الدول الأوروبية.

وأوضح أن مواد العزل الحراري مِن شأنها الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية للمبنى بطريقة فعالة مع توفير أعلى درجات السلامة والأمان وهو ما يؤدي إلى توفير من 30- 40% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في المبنى وخفض استهلاك الطاقة مع حماية مواد البناء من تقلبات درجة الحرارة.

يذكر أنه تم افتتاح مصنع جلاس روك في مايو عام 2012 بتكلفة استثمارية 63 مليون دولار أمريكي ورأسمال مدفوع حوالي 25 مليون دولار حيث بدأت الشركة الإنتاج في نوفمبر 2012 بطاقة إجمالية قدرها 50 ألف طن، بواقع 30 ألف طن من الصوف الصخري، و20 ألف طن من الصوف الزجاجي. ومن جانب آخر بدأت شركة جلاس روك للمواد العازلة تصدير الصوف الصخري والصوف الزجاجي إلى عدد من الأسواق الرئيسية في أوروبا وشمال أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي عقب افتتاح مصنعها. وتقوم الشركة حاليًّا بالتصدير إلى 26 دولة بأفريقيا وآسيا متضمنة الخليج العربي وأوروبا.

وبدأت شركة جلاس روك بعقد ورش عمل دورية بمشاركة كل الأطراف المعنية لتأكيد أهمية وفوائد العزل الحراري في ترشيد استهلاك الطاقة وأهمية إدراجه كمواصفة فنية مهمة في مواصفات البناء بشكل عام داخل جمهورية مصر العربية كجزء من مسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمعات التي تعمل بها.