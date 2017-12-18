جلاسكو يتصدر الأسهم الرابحة بارتفاع 10%

أسماء السيد:يواصل سهم "جلاكسو سميثكلاين" ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تصدر السهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم قائمة اﻷسهم المرتفعة بنسبة صعود بلغت 10% عند 17.60 جنيه، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة نتائج أعمالها عن الـ9 شهور الولى من العام الجاري .وأعلنت الشركة القوائم المالية الخاصة

أسماء السيد:

يواصل سهم “جلاكسو سميثكلاين” ارتفاعاته للجلسة الثالثة على التوالي، إذ تصدر السهم بنهاية تعاملات جلسة اليوم قائمة اﻷسهم المرتفعة بنسبة صعود بلغت 10% عند 17.60 جنيه، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الشركة نتائج أعمالها عن الـ9 شهور الولى من العام الجاري .

وأعلنت الشركة القوائم المالية الخاصة بالـ9 شهور اﻷولى من العام الجاري، والتى أظهرت ارتفاع ارباح الشركة بنسبة 200%، إذ حققت الشركة صافي ارباح بقيمة 103.8 مليون جنيه مقارنة بـ 34.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2016 .

وأرجع هشام حسن رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أكيومن” لتداول اﻷوراق المالية ارتفاع السهم بشكل اساسي ﻹعلان الشركة نتائج أعمالها والتى أظهرت ارتفاعًا كبيرًا، ولفت إلي أن حركة السهم عرضية منذ عام 2011 وحتى الفترة الراهنة ما بين 8 و 17 جنيه.