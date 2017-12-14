جلاسكو سميثكلاين تكشف أسباب تحولها للربح خلال 6 أشهر

رجب عزالدين أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "جلاكسو سميثكلاين"، تحولها للربح بقيمة 103.8 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو الماضى، مقارنة بصافى خسارة قدرها 34.6 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016. وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن سبب هذا التحول يعود إلى

رجب عزالدين

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة “جلاكسو سميثكلاين”، تحولها للربح بقيمة 103.8 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية 30 يونيو الماضى، مقارنة بصافى خسارة قدرها 34.6 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2016.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن سبب هذا التحول يعود إلى قيام الشركة الأم (جلاسكو سميث كلاين التجارية المحدودة) بتدعيم المركز المالى المنتهى 30 يونيو 2017، بمبلغ 207.9 مليون جنيه، لمجابهة ارتفاع سعر صرف العملات وتعويم العملة المحلية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتكلفة المواد الخام المستخدمة.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 661.6 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 570 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتنازلت الشركة الأم الإنجليزية جلاكسو المحدودة فى 9 نوفمبر، عن أرباحها بالكامل لتابعتها المصرية، بميزانية العام المنتهي في ديسمبر 2016.

وأكدت جلاكسو سميثكلاين آنذاك أن الأرباح المتنازل عنها من الشركة الأم ستدرج بالميزانية تحت بند إيرادات أخرى.