جفاف قناة بنما يمنح قناة السويس فرصة لمضاعفة إيرادات عبور ناقلات الغاز

وسعت “قناة بنما” من القيود المفروضة على حمولات السفن العابرة وغاطسها مؤخرا مما أدى إلى ازدحام غير مسبوق بالإضافة إلى طول مدة انتظار السفن من 5 إلى 11 يوما، وتسببت تلك التأخيرات فى اضطراب التجارة العالمية فى ظل توقعات بقيام ناقلات الغاز الطبيعي خاصة المحملة بالغاز الأمريكى، أكبر مصدرى الغاز عالميا إلى عبور طرق بديلة وعلى رأسها قناة السويس.

أكدت مصادر مطلعة لـ”المال” أن استمرار تداعيات جفاف قناة بنما من تقليل الغاطس والحمولات العابرة وطول مدة انتظار السفن سيصب بشكل إيجابى فى زيادة حركة العبور بقناة السويس، متوقعة أن تتجه الناقلات ذات الغواطس الكبيرة إلى عبور قناة السويس ومنها إلى جنوب شرق أسيا، لاسيما أن -ممر بنما الملاحى -طريق شحن حيوى لإمدادات الغاز الطبيعى المسال من الولايات المتحدة،، إلى دول شمال آسيا مثل اليابان وكوريا والصين.

وأوضحت أن قناة بنما تمتد على مسافة 80 كيلومتر بين المحيطين الهادى والأطلسى، وتتعرض بشكل موسمى لمثل ذلك التراجع فى منسوب المياه سنويا بسبب تغير فى أنماط الأمطار، متحفظة عن الكشف حجم الإيرادات الإضافية المتوقع جمعها نتيجة جفاف قناة بنما.

وأكدت المصادر أن التوقعات تتجه إلى تحويل ناقلات الغاز الطبيعى المسال خاصة المحملة بشحنات الغاز الأمريكى مسارها من بنما إلى قناة السويس بنسب تتراوح من 20 إلى 30% بسبب طول فترة انتظار العبور لعدة أيام.

وأوضحت أن أمريكا تعد أكبر مصدرى الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا والشرق الأقصى والتى تعد بدورها أكثر المناطق استهلاكا لمصادر الطاقة مما ينعكس على قناة السويس، لاسيما وأن ناقلات الغاز تتجه إلى اختيار طرق أخرى بدلا من الانتظار لأيام.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة أكبر مصدرى الغاز الطبيعى المسال خلال النصف الأول من عام 2023، متجاوزة أستراليا وقطر ، حسبما أكد تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ومن ناحيته قال الدكتور يحيى رشدى مستشار اقتصادى سابق بهيئة قناة السويس أن “بنما” تخدم التجارة بين موانئ الساحل الشرقى الأمريكى والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، مشيرا إلي أنه مع دخول موسم فصل الشتاء يرتفع حجم الطلب على الطاقة خاصة لاستخدامها فى أعمال التدفئة بدول أوروبا.

وقال إن هناك عوامل وتغيرات حاليا سواء في تجمد القطب الشمالي من جهة ووتكدس السفن بقناة بنما من جهة أخرى، يصب فى مصلحة قناة السويس والتى تعمل على جذب ناقلات الغاز المتجهة إلى آسيا .

وأوضح “رشدى “ أن هيئة قناة السويس تدرس تلك التغيرات وبناء عليها تقوم بمنح حوافز لجذب تلك الناقلات، إذ بدأت تطبيق حوافز جديدة لجذب ناقلات الغاز الطبيعى “LNG”العاملة بين موانئ الساحل الشرقى لأمريكا الشمالية ونظيرتها بالهند وشرقها بنسب تخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى %35 .

وأوضح تقرير لـ”هيئة ميناء بنما” أن شهر أكتوبر شهد انخفاض هطول الأمطار بنسبة %41 عن المعتاد، مما أدى إلى انخفاض بحيرة جاتون إلى مستويات غير مسبوقة فى هذا الوقت من العام مما أصبح عام 2023 ثانى أكثر الأعوام جفافا على الإطلاق ، حيث تعتزم تقييد حركة الملاحة لمدة عام كامل، فى ظل فرض إجراءات بسبب الجفاف .

وفى السياق نفسه شهدت حركة عبور ناقلات الغاز المسال العابرة بقناة السويس خلال العام المالى 2023/2022 عبور 885 ناقلة محققة إيرادات 544.3 مليون دولار ، بفارق 109.3 مليون مقارنة بالعام المالى الأسبق 2022/2021 والذى سجل 435 مليون بزيادة %25.

من جهته قال إسلام الجزار مراقب عمليات قناة السويس بإحدى الشركات الملاحية وخبير نقل بحرى أن قناة بنما تستحوذ على %5 من التجارة الدولية، وتقع على مناسيب عالية عن المحيط الأطلسى والمحيط الهادئ، وتعمل من خلال عدة أهوسة لرفع منسوب المياه داخلها حتى توفر غاطسا مناسب لعبور السفن.

وأوضح الجزار أن عمل الأهوسة يسمح بعبور سفن تقل كثيرا عن حجم التجارة العابرة بقناة السويس لاسيما مع تمتع قناة السويس بسعة أكبر مقارنة بـ” بنما “، مما يمكنها من التعامل مع عدد أكبر من السفن يوميا تتعدى الـ 60 سفينة.

تابع أن عبور قناة السويس هو الخيار الأفضل، ويمكن أن تقدم حزمة من الحوافز لجذب تلك السفن.

حققت قناة السويس خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023 إجمالى إيرادات 9 مليارات و492 مليون دولار، بزيادة %31، مقارنة مع مثيلتها لعام 2022 والتى بلغت 7مليارات و201 مليون ، أى بزيادة مليارين و291 مليون.

وقال الدكتور حمدى برغوت خبير النقل البحرى إن أى تعطل فى حركة عبور قناة بنما يسبب ارتباكاً فى حجم التجارة العابرة بين السواحل الشرقية لأمريكا الشمالية وغربها، خاصة وأن حجم التجارة بينها والشرق الأقصى هو الأكبر عالميا ، ويليها بين الشرق الأقصى وأوروبا والمستحوذة عليها قناة السويس ،ثم بين الموانئ الأوروبية والأمريكية فى المرتبة الثالثة.

وقال إن الارتباك الذى تشهده “بنما” سيصب إيجابيا فى عبور قناة السويس لاسيما فى حالة تراجع أسعار البترول الخام الذى يناسب الإبحار عبر الرحلات الطويلة خاصة وأن الخطوط الملاحية تقوم باتخاذ قرارات تغير مساراتها بناء على دراسة تكاليف الرحلة وسعر الوقود.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤخرا عن نجاح السياسات التسويقية فى جذب سفن تعبر لأول مرة قناة السويس ويصل عددها إلى 387 سفينة بإجمالى إيراد 71.8 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2023.

مصادر: 20 إلى %30 مؤشرات زيادة أولية فى أعداد السفن

مستشار سابق بمجلس إدارة الهيئة: التخفيضات الممنوحة عامل جذب قوى لتحويل مسار المراكب للممر المصرى