جعفر : 433 طالبًا استفادوا من برنامج سامسونج للإبداع منذ ديسمبر 2019

قدَّر أحمد جعفر، رئيس قطاع التسويق في شركة سامسونج مصر للإلكترونيات، إجمالي عدد الطلاب المستفيدين من برنامج معسكر سامسونج الابداع Samsung innovation campus منذ إطلاقه في ديسمبر 2019 حتى الآن بنحو 433 طالبًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لتخريج الدفعة الثالثة من برنامج Innovation Campus وإطلاق نسخته الجديدة بهدف تدريب المزيد من الطلاب في المجالات التكنولوجية المختلفة، وزيادة كفاءتهم وتأهيلهم.

وقال جعفر إن البرنامج يستهدف خلق جيل واعد من المبرمجين الشباب المصريين، لافتًا إلى أن الدورة الأولى من البرنامج شارك بها نحو 30 طالبًا، ومع انتشار جائحة كورونا تم التركيز على المحاضرات أونلاين للتوسع في أعداد المستفيدين.

وأكد أن التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم، خلال العامين الماضيين، في ظل الوباء لم يحدث خلال الـ10 سنوات الماضية، حسبما ذكرت وكالة بلومبوج، مبينًا أن البرنامج انطلق بالشراكة مع وزارة الاتصالات من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج تمتد إلى مدارس we التكنولوجية من خلال الشراكة طويلة الأمد مع وزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات we ومؤسسة صناع الحياة.