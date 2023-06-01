جعفر العمدة 2 والمداح 4 والكبير قوي 8.. إضافة أم سحب رصيد

أعلن المخرج محمد سامي مؤخرا تفكيره في تقديم جزء ثاني لمسلسله ” جعفر العمدة” بطولة النجم محمدر رمضان الذي حققا معا نجاحا جماهيريا كبيرا في موسم شهر رمضان هذا العام .

كما أبدى النجم حمادة هلال أيضا نيته لتقديم جزء جديد لمسلسله ” المداح” بعد تقديمه جزء ثالث للعمل بشهر رمضان أيضا .

أيضا ينتظر الجماهير تقديم النجم أحمد مكي لجزء جديد من مسلسله” الكبير قوي” ، بعد تقديمه للجزء السابع رمضان هذا العام .

سمير الجمل : يجب أن يكون للكاتب قدرة حقيقية على تقديم جزء جديد للمسلسل التليفزيوني

من جانبه، قال السيناريست سمير الجمل إن تقديم أجزاء مختلفة للأعمال الدرامية يجب أن تقدم للمسلسلات التي تحمل تيمة درامية معينة مثل الأعمال الفنية التاريخية التي تتحدث عن عائلات ليها حقبة زمنية معينة .

وأضاف أنه ليس معنى تحقيق مسلسل صدى جماهيري معين مثل ” جعفر العمدة ” شهرة في رمضان هذا العام ، فمن الضروري أن يقدم جزء جديدا منه ، حيث أن ذلك يعتبر نوعا من الاستسهال في الموضوعات المقدمة للمشاهد ، وليس مبررا أن يقدم جزء ثان لمسلسل حقق شهرة معينة ، فهي محاولة ليست جديدة وتم تقديمها سابقا .

والأهم من ذلك أن يكون للكاتب قدرة حقيقية على تقديم جزء جديد للمسلسل التليفزيوني وأسس ذلك من البداية وهو يكتب الجزء الأول لمسلسله ، ويكون هناك بعد وفن حقيقي في الكتابة وليس مجرد عمل بروباجندا بالسوشيال ميديا فهذا كله عبارة عن ترويج وشو وفق” الجمل” .

ولفت إلى تحقيق عمل درامي لشهرة معينة يرجع للقدرة على ترويجه بمواقع التواصل الاجتماعي ، ويجب أن يكون للعمل الدرامي قيمة معينة حتى يقدم منه جزء ثان ، فهذه سمة عصر وتسابق على من يحقق ضجة أكبر على حساب القيمة الفنية .

أحمد سعد الدين : مسلسل المداح لحمادة هلال فيمكن تقديم جزء رابع

من ناحيته قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إن مسلسل الكبير قوي استنفذ تماما ولايفضل تقديم جزء جديد منه ويجب على أحمد مكي أن يقدم موضوعا جديدا الموسم الدرامي القادم لعام 2024.

أما مسلسل المداح لحمادة هلال فيمكن تقديم جزء رابع منه لكن من الأفضل ألا يقدم الجزء الجديد في رمضان 2024 بل يكون في العام التالي 2025 وفق” سعد الدين” .

بينما مسلسل جعفر العمدة فتقديم جزء ثان منه يأتي استثمار للنجاح الكبير الذي تحقق له في شهر رمضان الماضي ولم يكن مخطط لذلك من البداية من ناحية الكتابة بتقديمه في أجزاء مختلفة ، ومن الأفضل لو قدمت قصة جديدة منه يجب تقديم موضوعا مختلفا تماما ، مضيفا مسلسل المداح هو العمل الدرامي الذي يحتمل تقديم أجزاء مختلفة منه، أما جعفر العمدة فهو عمل قائم بذاته ويستمثر نجاحه ، والكبير قوي ظل يقدم موضوعا مكررا دون أي جديد فيه لمجرد تقديم أجزاء جديدة منه سنويا وفق” سعد الدين”.

محمود قاسم : ليس أمرا جديدا وقدم ذلك في السينما الأمريكية والتلفزيون الأمريكي

ويرى الناقد الفني محمود قاسم أنه طالما هذه المسلسلات استطاعت تحقيق مزيجا تجاريا وفنيا لدى الجمهور ، فمن حقهم أن يستثمروا ذلك في تقديم أجزاء جديدة .

وتابع قائلا إن ذلك ليس جديدا وقدم ذلك في السينما الأمريكية والتلفزيون الأمريكي ، فقدمت سلسلة ” رحلة الى النجوم ” خلال 10 أجزاء تقريبا في التلفزيون الأمريكي .

أردف قائلا أن هناك مغامرة فنية من صناع تلك المسلسلات ، لو قدموا أجزاء جديدة أقل جودة من الأجزاء السابقة .

وأكد قاسم أن مسلسلات جعفر العمدة والمداح وكذلك الكبير قوي ، حققوا نجاحا كبيرا وتقديم أجزاء جديدة منها سيزيد من احساس المتعة لدى المشاهدين ويصب في النهاية لمصلحة الجمهور.