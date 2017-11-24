جعجع يعزي السيسي في شهداء مسجد العريش

إيمان عوف استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء وأدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجوم شنّه مسلحون إرهابيون. وتقدم جعجع بأحرّ التعازي لأهالي الشهداء والشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح…

إيمان عوف

استنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء وأدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجوم شنّه مسلحون إرهابيون.

وتقدم جعجع بأحرّ التعازي لأهالي الشهداء والشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا الله أن يتغمدهم بعظيم رحمته وأن يمنح أهلهم الصبر والسلوان ومتمنيًا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكّد جعجع ضرورة تكاتف جميع دول المنطقة لمواجهة الإرهاب الغادر، داعيًا الدول العربية ‘لى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل اجتثاث جذور وأوكار الإرهاب من الدول العربية كافة.