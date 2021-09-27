«جسور» : نستهدف تسجيل 10 آلاف منتج بالكتالوج الإلكترونى نهاية يناير 2022

توقع أشرف سعيد العضو المنتدب التنفيذى لشركة النصر للتصدير والاستيراد ”جسور”، الوصول لتسجيل ١٠ آلاف منتج بالكتالوج الإلكترونى المصرى بنهاية يناير ٢٠٢٢.

وأضاف خلال كلمتة، أن الشركة بصدد افتتاح ٦ مراكز للتصدير منها مركز فى دبى ووفرنسا والكاميرون وغانا والسودان، ضمن المرحلة الأولى من افتتاح ١٤ مركزا وفرعا للتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، للتعريف بالكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية، بهدف استخدامه فى الترويج للمنتجات المصرية للنفاذ بها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تعيين 3 مديرين لإدارة 3 فروع خارجية وتدريبهم، وجار الاتفاق مع 3 آخرين، حيث من المستهدف تشغيل 6 فروع فى يناير فى دول “الكاميرون، غانا، السودان، دبي، الصين، فرنسا”.

وأوضح أن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بتعيين فريق عمل يضم 6 أفراد ويسعى لزيادتهم إلى 11 فردا خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن فريق العمل يقوم بعمل ترويج وتعريف للكتالوج ولقاءات مع مجتمع الأعمال والمجالس التصديرية والغرف الصناعية.

وأضاف سعيد أن فريق العمل يقوم ايضا بمساعدة الشركات الصغيرة فى التسجيل، منوها بأن هناك طفرة خلال الثلاثة أسابيع الماضية فى عمليات تسجيل المنتجات.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد صرح بأن هذه المراكز تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها بما يصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم.

وكانت قد تحددت دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين فى شرق أفريقيا من خلال شركة مشتركة مع القطاع الخاص.

وكانت وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للنقل قد نفذت خطة العام الماضى لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد بمجلس إدارة جديد يتمتع بفكر القطاع الخاص وقيادات تنفيذية قادرة على تنفيذ رؤية التطوير باستخدام أدوات العصر الحديث فى الإدارة والوساطة والترويج والخدمات اللوجستية وغيرها مما يحتاجه المصدر للوصول إلى مستهدفات القيادة السياسية فيما يخص مضاعفة الصادرات المصرية.