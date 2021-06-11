عقـــارات

«جسور للتطوير» تطرح أول مشروعاتها في العاصمة الإدارية باستثمارات 400 مليون جنيه

وتستعد لطرح مشروع جديد بنهاية العام الحالي
محمود زكي 11:15 م, الجمعة, 11 يونيو 21 11:15 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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تعتزم شركة جسور للتطوير العقاري طرح مشروع ميلانو، الذي يعد  أول مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الشهر الحالي، وذلك باستثمارات تقدر بـ400 مليون جنيه 

قال عمرو عثمان، رئيس قطاع المبيعات بشركة جسور للتطوير، إن المشروع الجديدة للشركة عبارة عن برج متعدد الاستخدامات في منطقة الداون تاون، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، وذلك بارتفاع 14 دورًا تقريبًا.

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وأضاف أن المشروع على مساحة 4800 متر مربع، بمساحات تبدأ من 21 مترا، مشيرًا إلى أن متوسط سعر المتر التجاري يبلغ حوالي 100 ألف جنيه، في حين يبلغ سعر المتر الإداري 20 ألف جنيه، بينما يبلغ متوسط سعر المتر الطبي 27 ألف جنيه.

وأكد “عثمان” أن المشروع يضم 377 وحدة يتم تسليمها كاملة التشطيب، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، مشيرًا إلى أن المشروع يمتاز بأن جميع وحداته خارجية، وذلك يرجع إلى اختيار الشركة واحدة من أميز قطع الأراضي بالمنطقة.

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وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع واحدة من كبرى الشركات في إدارة المبنى، مشيرًا إلى أنها تستهدف أيضًا طرح مشروع جديد في العاصمة بنهاية العام الحالي.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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