جسور جوية مع الجزائر والكويت لعودة المصريين في العيد

هاجر عمران: قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن الشركة تنسق مع الجهات المعنية بكل من دولتي الجزائر والكويت لتسيير جسور جوية من كلا الدولتين إلى عدد من المدن المصرية لقضاء فترة الإجازات والأعياد. وأضاف إن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية وتحديداً خلال الفتره من 14 أغسطس الجاري وحتى مطل

هاجر عمران:

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن الشركة تنسق مع الجهات المعنية بكل من دولتي الجزائر والكويت لتسيير جسور جوية من كلا الدولتين إلى عدد من المدن المصرية لقضاء فترة الإجازات والأعياد.

وأضاف إن الشركة حرصت خلال الفترة الماضية وتحديداً خلال الفتره من 14 أغسطس الجاري وحتى مطلع سبتمبر المقبل على تسيير رحلات خاصة بين كل من الجزائر ومدينة شرم الشيخ السياحية تنشيطاً للسياحة إلى هذه الوجهة، حيث سيرت الشركة خلال هذه الفترة ما يقرب من 14 رحلة جوية خاصة، نقلت 1260 راكبا جزائريا لقضاء الإجازة الصيفية بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أنه من المقرر إطلاق جسر جوي آخر لتسيير نحو 20 رحلة جوية خاصة يتم تشغيلها بين الكويت وكل من أسيوط وسوهاج والأقصر اعتبارا من اليوم 29 أغسطس، وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك لنقل ما يقرب من 3000 راكب من المصريين العاملين بدولة الكويت الشقيقة لقضاء إجازات عيد الأضحى المبارك والعطلات الصيفية بمصر خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أنه بخلاف هذه الرحلات الخاصة التي تقوم الشركة بتسييرها، فإن مصر للطيران تسير رحلة منتظمة ويومية إلى الجزائر على أحدث طائراتها من طراز البوينح B737-800، فضلاً عن رحلاتها المنتظمة بين الأقصر والكويت والإسكندرية الكويت.