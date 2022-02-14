نقل وملاحة

«جسور» تكلف 3 جهات حكومية بتقييم وتثمين 100 فدان

سيتم طرحها للاستغلال بمجرد الحصول على موافقة رسمية
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9:35 ص, الأثنين, 14 فبراير 22 9:35 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

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كشف المهندس أشرف سعيد، رئيس شركة جسور- النصر للتصدير والاستيراد سابقًا- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن إسناد أعمال تقييم وتثمين قطعتى أرض على مساحة 100 فدان بطريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، لهيئات «الخدمات الحكومية» و«المساحة» و«المجتمعات العمرانية».

وأضاف سعيد لـ«المال»، أنه مقرر استغلال تلك المساحة عبر طرحها فى مزاد علنى، أو طرحها أمام شركات القطاع الخاص، وسيتم ذلك فور انتهاء أعمال التثمين والحصول على التقرير النهائى، فضلا عن ضرورة حصول «جسور» على موافقة رسمية من الجهات المعنية ببدء استغلالها.

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ولفت إلى أن «جسور» نجحت خلال الفترة الماضية فى بيع 3 شقق مملوكة للشركة فى دمياط، فضلا عن أنها توسعت فى تأجير عدد من المخازن والمحلات بمبنيين مملوكين لها فى وسط البلد بشارع طلعت حرب.

وتأسست شركة النصر للتصدير والاستيراد عام 1958، وانتشرت فيما يقرب من 25 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، وكانت تمتلك أسطولا بحريا بحمولة 215 ألف طن بعد 6 سنوات فقط من التدشين، وفى أواخر الستينيات انضمت لقائمة أهم 600 شركة على مستوى العالم حسب موقع الشركة. والتحول الجديد لـ«جسور» يقوم على أساس تقديم خدمات لوجستية متكاملة للمصدر، بحيث يتم توصيل المنتج من المصنع أو التاجر فى مصر إلى الخارج من خلال تعاقد واحد، ويشمل المشروع إطلاق «منصة إلكترونية» أو «كتالوج» يتضمن المنتجات المحلية القابلة للتصدير، ويتم تسويقها فى الأسواق الخارجية بمعرفة 14 مكتبا تابعا للشركة فى دول أفريقية وعربية وأوروبية، على أن تدار تلك المكاتب بمعرفة مختصين أجانب ينتمون لتلك الأسواق على دراية كاملة بكافة تفاصيلها

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