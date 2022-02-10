«جسور» تطلق حملة ترويجية للتعريف بخدماتها المستقبلية

بدأت شركة جسور- النصر للتصدير والاستيراد سابقًا- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ حملة ترويجية لعدد من المناطق الصناعية بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى، للتعريف بمشروعها، وحث المصنعين على الاستفادة من الخدمات التى ستقدمها لزيادة الصادرات المصرية فى الفترة المقبلة، بحسب تصريحات المهندس أشرف سعيد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة.

وأضاف «سعيد» لـ «المال» أن الحملة الترويجية تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المصنعين فى المحافظات لشرح الأهداف التى أسست من أجلها «جسور» لافتا إلى أنه تم عقد لقاءات مع مصنعى محافظات « بورسعيد، وبنى سويف، ودمياط»، وخلال فترة قريبة سيتم عمل لقاء بالعاملين فى المناطق الصناعية فى الإسكندرية، ثم التوجه لمحافظات الصعيد.

وأوضح أنه تم تكليف فريق من الشركة للتواصل المستمر مع جميع المصنعين ورجال الأعمال، لتوفير الدعم الفنى وتقديم المساعدة اللازمة للتسجيل بالكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية لعرضها أمام الأسواق الخارجية.

وتستهدف «جسور» تصدير المنتج المحلى لنحو 40 دولة، بداية من مارس المقبل، وقامت فى الفترة الماضية بعمل كتالوج إلكترونى محدد به كل الاشتراطات والمعايير لجميع المنتجات التى يتم تصديرها للخارج، لاسيما القطاعات الواعدة على رأسها الصناعات الصغيرة والمتوسطة.