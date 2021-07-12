«جسور» تتفق مع «الأهلي» و«التجارى الدولي» و«القاهرة» على تمويل التجار

كشف أشرف سعيد، العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور»، عن الاتفاق مع بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والقاهرة على تمويل التجار لتوفير مستلزمات الإنتاج والسلع اللازمة لإتمام الصفقات التصديرية .

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن التمويل سيتم بضمان أوامر التوريد التى سيتعاقد عليها التجار ضمن مبادرة «جسور» التى أطلقتها الشركة للترويج للصادرات المحلية.

وأطلقت شركة النصر منذ أيام منصة «جسور» لتجميع بيانات ومنتجات الشركات المصرية للعرض على الكتالوج الإلكتروني، ليضم كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير، بهدف استخدامه فى الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية فى الدول المختلفة، بغية تعظيم الصادرات المصرية، لاسيما مع دول أفريقيا.

وتخطط الشركة لاستثمار ما يقرب من 100 مليون جنيه لفتح 16 فرعا جديدا ضمن المنصة الجديدة على أن يتم البدء فى 6 أفرع فى دبى وفرنسا والصين والسودان وغانا والكاميرون يعقبها 10 فروع خلال الربع الأول من 2022 فى عدد من الدول منها أمريكا والبرازيل وألمانيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

فى السياق نفسه، قال «سعيد» إن شركته تستهدف جذب ما بين 3000 و5000 عميل لمنصتها بحلول سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه جار عقد ورش عمل مكثفة مع كل من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حول كيفية التسجيل واستخدام المنصة الجديدة.

سعيد: لن نحصل على عمولة إلا بعد إتمام العملية.. وبهامش 3 و5%

ولفت إلى أن شركته ستقدم للمصدر خدمات لوجستية متكاملة بداية من المصنع وحتى تسليم البضاعة للعميل فى الخارج ، ولن تحصل على عمولتها إلا بعد إتمام العملية التصديرية وبهامش يتراوح مابين 3 و%5 على حسب نوع السلعة المصدرة وهامش ربحها.

وأكد أن شركته لا يهمها الربحية المباشرة من العمولة بقدر تحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا زيادة حملات التوعية بالمبادرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعاية ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعى والإذاعة.