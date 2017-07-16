جزوبا الصينية تخفض عدد قرى مشروع الصرف الصحي إلى 200 قرية

- عز الهواري: المشروع ينفذ بقرض ميسر بقيمة مليار دولار مقدم من جانب البنك الحكومي الصيني محمود زكي:خفضت شركة جزوبا الصينية عدد القرى التى كانت ستنفذ بها مشروع الصرف الصحي بمحافظتي الغربية والمنوفية إلى 200 قرية من أصل 260 بسبب إرتفاع أسعار مواد البناء بعد قرار التعويم طبقًا لل

– عز الهواري: المشروع ينفذ بقرض ميسر بقيمة مليار دولار مقدم من جانب البنك الحكومي الصيني





محمود زكي:

خفضت شركة جزوبا الصينية عدد القرى التى كانت ستنفذ بها مشروع الصرف الصحي بمحافظتي الغربية والمنوفية إلى 200 قرية من أصل 260 بسبب إرتفاع أسعار مواد البناء بعد قرار التعويم طبقًا للقرض الميسر والمقدم من البنك الحكومي الصيني لتنفيذ تلك القرى والذي يبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع وبفترة سداد تصل إلى 20 عاما بفائدة 0.5%.

وكشف عز الهواري الممثل التجاري لشركة جزوبا الصينية في مصر والتي تعتبر أحد أكبر الشركات الصينية العاملة في مجال البنية التحتية أن الشركة تقدمت خلال اليومين الماضيين بعرض تنفيذي جديد للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لتنفيذ 200 قرية فقط من أصل 260 قرية كانت ستنفذها الشركة الصينية قبل قرار المركزي بتحرير سعر الصرف وهو ما أدى إلى انخفاض عدد القرى بهذه الصورة.

وأضاف الهواري في تصريحاته لـ”المال” أن الشركة قدمت عروض أسعار لوزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قبل تعويم الجنيه، والتى تتضمن تنفيذ المشروع، بقيمة مليار دولار إلا أنه وبعد قرار تعويم الجنيه، ارتفعت أسعار مواد البناء، وهو ماجعل الشركة تقوم بتعديل دارسة الجدوى والتي أسفرت عن تنفيذ 200 قرية فقط بانخفاض 60 قرية عن العرض المقدم قبل التعويم، وذلك طبقًا لقيمة القرض الميسر والمقدم من جانب البنك الحكومى الصينى والبالغ مليار جنيه، يتم سداده بنسبة %0.5 على 20 عاما.

وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على مرحلتين بواقع 500 مليون دولار لكل مرحلة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة لمياة الشرب طلبت تعديل بعض الأسعار البيسطة داخل العرض المقدم لتنفيذ المشروع ومن المتوقع ان يتم ذلك مشيرا إلى أنه خلال الإسبوعين القادميين تقوم الشركة بعقد اجتماع مع وزارة الإسكان والشركة القابضة وذلك لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وقع مذكرة تفاهم مع شركة «جوزوبا» الصينية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 260 قرية بمحافظتى المنوفية والغربية، وذلك ضمن القرى الملوثة لفرع رشيد، وذلك فى إطار البرنامج القومى لصرف صحى القرى المصرية، وحفاظًا على المجارى المائية من التلوث، وكذا حتى يمكن الاستفادة من مياه المصارف.

وعن مشروع القطار الكهربائى الرابط بين مدينة 6 أكتوبر والجيزة، قال «الهواري» إن الشركة كانت قد دخلت فى منافسة لتنفيذ المشروع خلال الفترة السابقة مع إحدى الشركات الكندية، إلا أن المشروع توقف خلال الفترة الحالية، نظرًا لارتفاع تكلفة التنفيذ وذلك بعد تحرير سعر الصرف من جانب البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى.