«جزار» يقتل سيدة وابنتها ليسرقها في الجيزة

أنهى جزار مسجل خطر حياة سيدة وابنتها في إحدى المناطق، حتى يتمكن من سرقة محتويات شقتهم والأموال الموجودة بها في محافظة الجيزة ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجاني.

وكشفت أجهزة الأمن عن الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا بالعثور على جثتي ربة منزل وكريمتها داخل شقة بعقار ملك الأولى.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة جزار -مُقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان إختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وقال إنه نظرًا لسابقة سكنه بالعقار ملك المجني عليها عقد العزم على سرقتها.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة دلف للشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض ولدى مشاهدته للمجني عليهن، واعتدى عليهن باستخدام السلاح الأبيض محدثًا إصابتهن التي أودت بحياتهن، واستولى على بعض محتويات الشقة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبارشاده ضبطت المسروقات المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.