«جزار» و«سرقة المواشي» لغز قتل أسرة البحيرة.. والمتهم: بمر بضائقة مالية

تسلل للمنزل بهدف سرقة رؤوس ماشية، وبصحبته سيارة وسائق، وكشفه صاحب المنزل الذي اشتبك معه وأحدث به إصابات مختلفة أثناء مقاومته.

«بمر بضائقة مادية» بتلك الكلمات برر جزار جريمته بعد قتل أسرة من جيرانه مكونة من 7 أفراد وأشعل النيران بمنزلهما، بإحدى قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، من أجل سرقة عدد من الماشية، وتمكن قطاع الأمن العام من كشف ملابسات ولغز الجريمة بعد ساعات من ارتكابها، وإلقاء القبض على المتهم.

قتل أسرة البحيرة

كانت مديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة حسنى.أ.على 39 عامًا، وزوجته رنا.م.ش، 34 عامًا، ووالدته زينب.ع، 65 عاماً، وأنجاله عماد 15 عاماً، وعبد الرحمن 10 أعوام، ومسعود 4 أعوام، ومحمد 6 أعوام، متفحمين داخل منزلهم بعزبة الشيخ علي التابعة، لقرية الطرح بمركز كفر الدوار.

وشكل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، بعدما كشف التقرير الطبي المبدئي لوفاة الأب والابن الأكبر أنها نتيجة جروح طعنية وحروق، بينما توفى باقي الأسرة نتيجة الحروق، ولا يوجد بهم إصابات أخرى.

وكشفت تحريات المباحث أن شخصًا تسلل للمنزل بهدف سرقة رؤوس ماشية، وبصحبته سيارة وسائق، وكشفه صاحب المنزل الذي اشتبك معه وأحدث به إصابات مختلفة أثناء مقاومته.

المتهم من الجيران

وحاول الابن الأكبر مقاومة الجاني ومساعدة أبيه إلا أنه لقي حتفه بنفس الطريقة، وأشعل الجاني النيران في المنزل لتلتهم كل الأسرة.

وأكدت التحريات وجود إصابة لأحد جيران المجني عليه وأسرته، وتبين أنه يعمل جزار 30 عامًا، ويدعى”شريف.أ، وأنه معتاد الإجرام، وسبق اتهامه في قضايا اعتداء على الآخرين بغرض السرقة.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وتوصلت التحقيقات أنه مرتكب الواقعة، وأدلى عن السيارة المستخدمة في الحادث.

دماؤه تكشف هويته

واشتبه فريق البحث في دماء متواجدة على الأرض للمتهم، وتم إرسال منها للمعمل الجنائي لمطابقتها بالموجودة بمحيط المنزل.

وراء ارتكاب الواقعة جزار، 30 سنة، إذ تم ضبطه، واعترف بارتكابه الواقعة، والسبب «مروره بضائقة مالية».

المتهم: هدفي سرقة حظيرة المواشي

وفي اعترافاته، قال المتهم إنه يمر بضائقة مالية دفعته لارتكاب الحادث من أجل سرقة حظيرة المواشي.

وأضاف أنه توجه لمسكن المجنى عليه وطرق على الباب ففتح له، وطعنه بسكين لكنه قاوم وفوجئ بوالدته وزوجته وأولاده فطعن بعضهم، وأشعل النار في الباقي وحرق المنزل والمخزن.

وأشار إلى أنه ترك سيارة نصف نقل بعيدًا عن المكان، وتسلل إلى منزل المجنى عليهم من أجل السرقة.

كان المحامى العام لنيابات شمال البحيرة، قد صرح بدفن الجثث عقب تشريحها بمستشفى دمنهور التعليمي، وطلب تحريات المباحث حول الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، على أن يتم عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.