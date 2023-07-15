جري الوحوش يعود للشاشة الصغيرة بعد غياب طويل.. ونقاد لا يمكن مصادرة أي منتج

أثار اعلان المنتج محروس المصري تقديمه للفيلم السينمائي الشهير ” جري الوحوش” لمسلسل تليفزيوني سيتم عرضه بموسم رمضان القادم 2024 ، حالة جدل كبيرة.

حيث قدم هذا الفيلم عام 1987 بطولة الفنانين الراحلين نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين الشربيني ، بالاضافة للنجوم الحاليين حسين فهمي والمعتزلة نورا وكذلك هدى رمزي ، والفيلم تأليف الراحل محمود أبو زيد وانتاج حسين الصباح واخراج الراحل علي عبد الخالق ، وحقق نجاحا كبيرا ومازال عالقا في ذاكرة ووجدان المشاهدين .

الفيلم ناقش صراع الدين والعلم وضرورة أن يتقبل الانسان لقدره ورزقه ، ووصف علامات السعادة في ثلاثة أمور الصحة والمال والبنون .

محمد عبد الرحمن : لا يمكن مصادرة رغبة أي منتج أو فنان لتقديم قصة عمل فني

قال الناقد الفني محمد عبد الرحمن أنه ليس متفائلا بتحويل فيلم ” جري الوحوش” لمسلسل تليفزيوني أبدا ، خاصة أن معظم المحاولات لاعادة الأعمال الفنية الناجحة لم تحقق تميزا وايجابية .

ولفت الى أنه لايمكن أن نصادر على رغبة أي منتج أو فنان لتقديم قصة عمل فني مرة ثانية ، حيث أن ذلك أمرا متعارف عليه منذ سنوات .

انما لو قدم بالفعل فيلم جري الوحوش في عمل درامي بموسم رمضان القادم، نتمنى ان يتم تلافي أخطاء الأعمال الفنية السابقة التي تم اعادتها مرة ثانية وفق” عبد الرحمن ” ، متمنيا أن تكون المعالجة للعمل مختلفة ومعاصرة حيث أن هناك وجوه وشخصيات ومهن أخرى ظهرت في حياتنا منذ عرض الفيلم آواخر فترة الثمانينات وحتى الآن ، لأنه لو تم اعادة الفيلم نفسه لن يكون شيئا ايجابيا أبدا .

وتابع قائلا أن ماتم اعلانه هو مجرد نية للمنتج لتحويله لمسلسل تليفزيوني ، وحتى الآن لم يظهر مخرج أو سيناريست للعمل حتى يمكن الحكم بصورة جيدة عليه .

ماجدة موريس : ما يحدث افلاس فني حقيقي والحياة حاليا مليئة بأفكار وقصص جديدة

وعلقت الناقدة ماجدة موريس فقالت أن : تحويل فيلم سينمائي بقيمة ” جري الوحوش ” لمسلسل تليفزيوني ماهو الا افلاس فني حقيقي .

أشارت الى أن بعد كل هذه السنين تغير كل شئ في مصر سواء المفاهيم والعادات والسرقة والوحوش كل شئ تغير بصورة جذرية ، لافتة الى أن من يقدم عملا فنيا مر عليه أكثر من 30 عاما للجمهور فليتعب نفسه ويقدم دراما تليفزيونية تنتمي لهذا الزمن وذلك هو الأفضل بالطبع .

ونوهت قائلة أنها ليست مع أي عمل فني يتم تحويله من عمل سينمائي لتلفزيوني أو العكس ، لاسيما أن نفس الفكرة يتم أخذها مع تغيير الأسامي .

أكدت أيضا أننا نجد أحيانا بعض الأفلام الأجنبية التي تحمل جرأة اجتماعية معينة محاولة اقتباسها قد يكون بها وجهة نظر نوعا ما ، انما فيلم سينمائي حقق نجاحا كبيرا منذ 30 عاما وأكثر مفترض حينما يقدم عمل درامي مأخوذ عنه أن يكون كاتبه يعيش زمننا الحالي ، ومهتم بما يحدث في مجتمعنا الحالي ولديه احساس بمشاكله والصعوبات التي يواجهها .

انما أن يتم العودة لفيلم سينمائي قديم جدا فهي تجربة تحمل أفلاس حقيقي وليس لديهم قدرة لتقديم أفكار جديدة ولم يبذلوا جهدا للبحث عن فكرة جديدة ، فهناك من يستسهل العمل الفني بصورة كبيرة وذلك ليس حقيقيا وفق” موريس ” ، مؤكدة أن ذلك ليس حقيقيا والدليل أننا حتى الآن نتذكر أعمال المخرجين الراحلين رأفت الميهي وصلاح أبو سيف وبركات ونيازي مصطفى والمخرج القدير علي بدرخان ، حيث أن الحياة حاليا فيها قصص مختلفة تظهر على السوشيال ميديا يوميا ويمكن أن يتم تقديم منه أفكار مختلفة لأعمال فنية .

أحمد النجار : فكرة أن نثور لمجرد الاعلان عن تقديم فيلم سينمائي ناجح لعمل درامي غير منطقيا

من جانبه يرى الناقد الفني أحمد النجار أنه تم تقديم أعمال فنية سابقة كثيرة منذ سنوات مرة أخرى للجمهور مثل أفلام العار وسمارة والطوفان وغيرها ، وكذلك معظم أعمال الكاتب الراحل وحيد حامد السينمائية كانت في أساسها مسلسلات اذاعية .

لذلك هذه الضجة التي حدثت بخصوص تحويل فيلم جري الوحوش لمسلسل تليفزيوني مبالغ فيها حقيقة وفق” النجار ” ، لافتا الى أنه تم تحويل أعمال كلاسيكية سابقة للسينما أو التلفزيون والعكس مثلما حدث في فيلم ” الصبر في الملاحات” وغيرها .

وشدد على أن الكاتب الراحل محمود أبو زيد كان له ستايل خاص به ، ولايمكن أن يوجد مؤلف حاليا يستطيع تقديم عمل فني بنفس أسلوب محمود أبو زيد ، لاسيما أنه كان يملك خصوصية في كتابته والقضايا التي ناقشها في أفلامه السينمائية ، لكن يجب أن نعطي الفرصة للمؤلف الشاب أحمد صبحي كيف سيقدم فيلم جري الوحوش كمسلسل تليفزيوني ، انما فكرة أن نثور لمجرد أنه تم الاعلان عن تقديم فيلم سينمائي ناجح لعمل درامي أمرا غير منطقيا .

أكد أن المنتج محروس محروس ليس شخصيا مبتدئا في المهنة ، فقد قدم مسلسل تليفزيوني سابق في موسم شهر رمضان 2023 ” أم البنات” بطولة الفنانة سهير رمزي حتى لو لم يحقق مشاهدة كبيرة انما هو منتج له اسمه في السوق ، لذلك لايصح أن ننتقد أعمال فنية دون أن نشاهدها .