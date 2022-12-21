«جرين هاند» تفاوض «الزراعى» لاقتراض 250 مليون جنيه لتمويل توسعاتها 

تتفاوض شركة «جرين هاند» لاستصلاح الأراضى، مع البنك الزراعى المصرى لاقتراض 250 مليون جنيه، بهدف استصلاح وزراعة من 3 إلى 5 آلاف فدان فى محافظة الوادى الجديد.

يشار إلى أن الشركة أنشئت منذ 10 أعوام، وتعمل فى مجال استصلاح وزراعة الأراضى بمحاصيل مختلفة، منها: «الموالح، والبطاطس، والقمح، والشعير»، بهدف التصدير إلى الخارج.

قال السيد عنتر، رئيس مجلس إدارة جرين هاند، إن حصيلة الاقتراض تمثل تكلفة استصلاح الأرض فقط، بينما سيتم تدبير تكلفة عملية الزراعة ذاتيا.

وأضاف عنتر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تكلفة استصلاح الفدان تبلغ حاليا حوالى 50 ألف جنيه، بإجمالى 250 مليون جنيه مطلوبة لمساحة الـ5 آلاف فدان، موضحا أنه من المستهدف بدء التنفيذ مطلع 2023.

وأشار إلى أن شركته ستنفذ مشروعها على مرحلتين، الأولى للاستصلاح، والثانية للزراعة، متوقعا أن تبلغ تكلفة الأخيرة قرابة 250 مليونا أخرى، لترتفع جملة استثمارات المشروع بمرحلتيه إلى 500 مليون جنيه.

وأكد عنتر أن شركته تعتمد على أساليب الزراعة والرى الحديثة، تعتزم حفر 10 آبار مياه بتكلفة إجمالية حوالى 50 مليون جنيه.

وأوضح عنتر أنه من المزمع زراعة %40 من مساحة الأرض بالموالح، لا سيما مع ارتفاع الطلب العالمى وتسجيل صادراتها معدلات قياسية، لافتا إلى أن المساحة المتبقية ستتم زراعتها بمحاصيل البطاطس والشعير والقمح.