جرين فالى تخطط للقيد بالبورصة.. وهيرمس الأقرب لإدارة الطرح

تستهدف شركة «جرين فالى للحاصلات الزراعية» القيد فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، بهدف تدبير تمويلات لتغطية توسعاتها فى مجال استصلاح الأراضى، والصناعات الغذائية، كما اقتربت من إسناد مهام إدارة الطرح للمجموعة المالية هيرمس.

وقال السيد السماك، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لجرين فالى، إن الشركة مهتمة بالتواجد فى البورصة، وستبدأ بنهاية العام الحالى خطوات التوافق مع قواعد القيد سواء إعادة الهيكلة المالية أو الإدارية، واستغلال الهيكل القوى للمساهمين من المستثمرين السعوديين والمحليين.

وكشف السماك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه من المخطط طرح نسبة من الأسهم خلال العام المقبل على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن المستثمر السعودى عبدالمنعم الراشد نجح مؤخراً فى زيادة مساهمته فى الشركة، من خلال المشاركة فى زيادة رأسمالها الأخيرة بقيمة 37.9 مليون جنيه، ليصل فى النهاية إلى 175 مليون جنيه.

وكانت البورصة أعلنت منذ يومين تنفيذ صفقة على 189 ألف سهم بشركة جرين فالى بقيمة 37.99 مليون جنيه، وهو ما علق عليها السماك بأن هذه الأسهم تخص عملية زيادة رأس المال، والتى توزعت ما بين 25 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال السعودى، فى حين كانت الحصة المتبقية لأسرة السماك.

وأشار إلى أن الراشد أصبح ثانى أكبر مساهم فى «جرين فالى» بحصة تقارب %23، فيما يملك المستثمر السعودى وليد أبانمى %11، و%3 لشركة كاتليست بارتنرز، يسيطر آل السماك على النسبة المتبقية، لافتاً إلى تولى شركة المجموعة المالية هيرمس مهام تنفيذ عملية زيادة رأس المال الأخيرة لصالح الراشد.

جدير بالذكر أن الراشد أحد أكبر المستثمرين السعوديين فى البورصة المصرية، ويملك مساهمات مباشرة فى 13 شركة مقيدة، بقيمة تقارب 6 مليارات جنيه، فى حين يعمل أبانمى بمجال صناديق الاستثمار الإقليمية، وهو نجل رجل الأعمال السعودى الراحل سلمان أبانمى.

وأوضح السماك أن «جرين فالى» تأسست عام 1988، وفى عام 2000 تم تأسيس شركة قابضة تضم تحت لوائها شركتى جرين فالى للاستصلاح والزراعة، وجرين فالى للصناعات الغذائية، والتى تصنع منتجات الفول السودانى واللب ومنتجات أخرى.

وأكد أنه سيتم توظيف حصيلة زيادة رأس المال بالتوسع فى مجال استصلاح الأراضى وزراعتها، عبر التقدم لشراء 20 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات، بالتنسيق مع شركة شرق العوينات للاستصلاح الزراعى التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتابع: «نهدف لزراعة محاصيل إستراتيجية، ومنها الفول السودانى، لاستغلال ريادة مصر فى هذا المحصول وارتفاع طلبات التصدير، فى ظل ارتفاع صادرات الموسم الحالى إلى 38 ألف طن، مقابل 17 ألف طن فى الموسم الزراعى 2015/ 2016 وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة».

ونوه بأن الشركة ستعتمد على السيولة الذاتية الناتجة عن أرباح السنوات الماضية، بالإضافة إلى الملاءة المالية المرتفعة للمساهمين، بجانب الاقتراض البنكى فى تغطية التوسعات الزراعية.

وعن أداء الشركة خلال العام الماضى، أكد أن قيمة صادرات الحاصلات الزراعية وصلت إلى 9.5 مليون يورو، فى حين بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية 3 ملايين يورو، لافتاً إلى تركيز الشركة على التصدير للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة لانخفاض القدرة الشرائية بالسوق المحلية.

وتعمل شركة جرين فالى فى مجال زراعة الفول السودانى، ولها العديد من المنتجات التى تباع فى السوق المحلية تحت الاسم التجارى «كرينكو»، ومنتجات أخرى كاللب والتسالى.