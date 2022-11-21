«جرينتا» المصرية تجمع تمويل بقيمة 8 مليون دولار

نجحت “جرينتا” المنصة المصرية العاملة في توفير مستلزمات الصيدليات في الحصول على تمويل يقيمته 8 مليون دولار بقيادة شركتين استثماريتين هما ” Raed Ventures ” و ” Nclude “، بالإضافة إلى ” Endeavor Catalyst ” و”500 Global، ليصل التمويل الذي حصلت عليه المنصة حتى الآن إلى 9.5 مليون دولار.

ويتم استثمار التمويل في زيادة وتطوير الخدمات التكنولوجية للمنصة, واستقطاب المزيد من الكفاءات المتميزة لفريق العمل, والاستمرار في التوسع والانتشار في السوق المصري.

خدمات منصة “جرينتا”

تعتبر جرينتا منصة الكترونية تعمل على تطوير سلسلة الإمداد الخاصة بالأدوية، من خلال توفير نطاق واسع من المنتجات الطبية والدوائية، لتلبية كافة احتياجات الصيدليات، بالإضافة إلى خدمات التمويل بضمان المخزون.

كما تقدم تجربة مختلفة تتسم بالسهولة من خلال نظام شامل يرتكز على البيانات، ويجمع مختلف الجهات المعنية بما في ذلك المصُنعين والموزعين وتجار الجُملة والصيدليات لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمات.

الحصة السوقية المستهدفة من “جرينتا”

وتُعد مصر من أكبر الدول المُصنعة للأدوية في القارة الإفريقية بسوق يبلغ حجمه أكثر من 6 مليارات دولار، مع تواجد ثلاثة شركات كبيرة للتوزيع، وأكثر من 3000 شركة لتجارة الجُملة تستهدف حوالي 60 ألف صيدلية تعمل على البيع بالتجزئة، ولا يوجد لديها خدمات رقمية حتى الآن.

الشريك المؤسس لمنصة “جرينتا” : حجم السوق الافريقية 50 مليار دولار …و قمنا بتوصيل 100 الف طلبية خلال 2021

وقال محمد عزب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة جرينتا: “متحمسون للغاية لتواجد مستثمرين يملكون نفس القيم والرؤية لجعل الأدوية في متناول الجميع، وبأسعار معقولة في جميع أنحاء القارة الإفريقية. ونخطط للتوسع لتوفير الخدمات للصيدليات في مختلف المراكز الرئيسية لقطاع الأدوية في إفريقيا، ونسعى لدعم صُناع الأدوية في مصر والمنطقة للدخول في الأسواق الإفريقية، التي يقدر حجمها بحوالي 50 مليار دولار.”



وأضاف عزب: “نجحت جرينتا منذ تأسيسها في 2021 في الاستحواذ على شركتين هما “PH store”، منصة رقمية تعمل في نفس النشاط في مصر، و”EME” وهي شركة تعمل في تطوير البرمجيات ولديها فريق عمل تكنولوجي على أعلى المستويات، مع تواجد أكثر من 14 ألف صيدلية مسجلة في المنصة، وأكثر من 20 ألف منتج، إضافة إلى توصيل أكثر من 100 ألف طلبية خلال العام الماضي.”

















