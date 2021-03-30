«جريمك» ترفع استثمارات مصنع بنى سويف إلى 100 مليون جنيه

بدأت شركة «جريمك» المتخصصة فى صناعة الرخام والجرانيت تنفيذ خطة لرفع استثمارات مصنعها بالمنطقة الصناعية ببنى سويف إلى 100 مليون جنيه، بعد إضافة توسعات جديدة على 3 مراحل، تنتهى أواخر 2021.

وقال إبراهيم غالى، رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن المرحلة الأولى من التوسعات تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لخط الرخام والجرانيت إلى 2000 متر يوميًا بدلا من ألف وقت افتتاح المصنع فى 2018، بحجم استثمارات 25 مليون جنيه.

إبراهيم غالى: نستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 2000 متر يوميًا

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المرحلة الثانية من التوسعات تشمل إنشاء خط لتصنيع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالرخام والجرانيت، أما المرحلة الثالثة فتختص بتنفيذ خط لتدوير المخلفات، بتكلفة 25 مليون جنيه لكل منهما.

ولفت إلى أنه سيتم توجيه إنتاج المصنع من الجرانيت الأبيض للتصدير، لما له من قيمة مضافة عالية وقدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية.

وتعمل شركة «جريمك» فى السوق المحلية منذ عام 1982 تقريبا، وهى متخصصة فى استكشاف المحاجر وتصنيع الرخام والجرانيت، إضافة إلى توريد وتركيب معدات المصانع، وإعداد دراسات الجدوى للشركات العاملة فى القطاع.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء، عن ارتفاع صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال يناير 2021، بنسبة %5 لتصل إلى 176.481 ألف طن مقابل 168.085 ألف طن خلال نفس الشهر من 2020.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع قيمة صادرات الرخام والجرانيت خلال يناير الماضى بنسبة %19 لتسجل 21 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار.

وشملت الأسواق 67 دولة بينهم 13 جديدة تضمنت ( جيبوتي، كرواتيا، تونس، تنزانيا، ليتوانيا، أوكرانيا، ايسلندا، البرتغال، سيراليون، الصومال، موزامبيق، بيرو، هنج كنج».

واستحوذت 5 دول «ليبيا، السعودية، كوريا الجنوبية، الجزائر، الصين» على %56.4 من إجمالى صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 11.841 مليون دولار بحجم كميات يصل لنحو 114.259 ألف طن وبنسبة %64.7 من الكمية.