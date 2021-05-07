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جريمة السحور.. أب يقتل زوجته وأبنائه الستة ويحاول الانتحار في الفيوم

تواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات في الحادث.
أماني عوض 5:39 م, الجمعة, 7 مايو 21 5:39 م, الجمعة, 7 مايو 21

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ارتكب أب جريمة قتل أبنائه الستة وزوجته الثانية، فجر اليوم الجمعة، في قرية الغرق التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، عند وقت السحور، وحاول الانتحار بحرق نفسه داخل الفرن الخاص به ولكن تمكن الأهالي من إخماد النيران وتسليمه لأجهزة الأمن.

جريمة قتل عند السحور

وبرر المتهم جريمته في التحقيقات أمام الأجهزة الأمنية إلى وجود خلافات زوجية دائمة مع زوجته الثانية بسبب أبناؤه من زوجته الأولى، فقرر التخلص منهم جميعًا.

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وأوضح أن أطفاله من الزوجة الأولى: أحمد 14 سنة، محمد 11 سنة، يوسف 9 سنوات، والتوأم معتصم وبلال 4 سنوات ونصف، وآلاء 8 أشهر ابنته الوحيدة من الزوجة الثانية، وأنهى حياتهم عند السحور.

وقال المتهم إنه طلق زوجته الأولى منذ 3 أعوام، وغادر القرية التي كان يقطن بها “المعجونة”، وتزوج من الثانية ولكن الشجار الدائم دفعه للتخطيط للجريمة، في ظل تراكم المديونيات عليه.

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خلافات زوجية ومديونية دافع الجريمة

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارًا عن ارتكاب صاحب فرن جريمة قتل زوجته وأبنائه الستة عند السحور ومحاولة الانتحار داخل الفرن الخاص به.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، واتضح إن المتهم يبلغ من العمر 40 عامًا، وضبطته، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

النيابة تواصل التحقيقات

وتواصل أجهزة البحث الجنائي تحرياتها عن الحادث والاستماع إلى شهود العيان عن الواقعة، وتستمع النيابة العامة لأقوال المتهم.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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