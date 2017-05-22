جريجري: ABB لن تتحمل أعباء تطبيق القيمة المضافة

عمر سالم: قال المهندس ناجى جريجرى المدير الإقليمي لشركة ABB وأضاف جريجري فى تصريحات لـ”المال”، أن تطبيق وأشار إلى أن الشركة تسعى لحل كافة
مصر وشمال ووسط إفريقيا، إن الشركة لن تتحمل أى أعباء ناتجة عن تطبيق
قانون القيمة المضافة.
القانون رفع من قيمة المنتجات الخاصة بالشركة، وقامت الشركة تلقائيا
بتحميل الأسعار على المنتجات.
الأزمات التى قد تواجهها عبر زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن الشركة
تقوم بتصدير نحو 40% من منتجاتها التى يتم تصنيعها بمصر إلى 22 دولة
بإفريقيا والشرق الأوسط.
قال المهندس ناجى جريجرى المدير الإقليمي لشركة ABB
وأضاف جريجري فى تصريحات لـ”المال”، أن تطبيق
وأشار إلى أن الشركة تسعى لحل كافة