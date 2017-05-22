جريجري: ABB لن تتحمل أعباء تطبيق القيمة المضافة

عمر سالم:قال المهندس ناجى جريجرى المدير الإقليمي لشركة ABB مصر وشمال ووسط إفريقيا، إن الشركة لن تتحمل أى أعباء ناتجة عن تطبيق قانون القيمة المضافة.وأضاف جريجري فى تصريحات لـ"المال"، أن تطبيق القانون رفع من قيمة المنتجات الخاصة بالشركة، وقامت الشركة تلقائيا بتحميل الأسعار على المنتجات.وأشار إلى

عمر سالم: قال المهندس ناجى جريجرى المدير الإقليمي لشركة ABB

مصر وشمال ووسط إفريقيا، إن الشركة لن تتحمل أى أعباء ناتجة عن تطبيق

قانون القيمة المضافة. وأضاف جريجري فى تصريحات لـ”المال”، أن تطبيق

القانون رفع من قيمة المنتجات الخاصة بالشركة، وقامت الشركة تلقائيا

بتحميل الأسعار على المنتجات. وأشار إلى أن الشركة تسعى لحل كافة

الأزمات التى قد تواجهها عبر زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن الشركة

تقوم بتصدير نحو 40% من منتجاتها التى يتم تصنيعها بمصر إلى 22 دولة

بإفريقيا والشرق الأوسط.

