«جريت وول» و«شانجان» تخططان لتصنيع مركبات فى الهند خلال 2020

تُخطط شركتا جريت وول موتور وشانجان أوتومبيل الصينيتان لتصنيع السيارات فى الهند، من خلال شرائهما أحد المصانع، كأسرع وسيلة لطرح إنتاجهما خلال العام القادم وتعويض هبوط المبيعات فى الصين، وذلك بعد النجاح الذى حققته «SAIC موتور» المنافسة لهما فى إحدى أكبر الأسواق فى العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن جريت وول -أكبر شركة للسيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) من حيث المبيعات فى الصين- تتوقع بدء الإنتاج فى مصنعها بالهند خلال النصف الأول من العام المقبل.

ومن المقرر أن تعلن «جريت وول» عن تفاصيل خطتها الشهر المقبل، بينما أكدت «شانجان» أنها ستبنى قاعدة إنتاجية فى الهند، وإنشاء مصنع بطاريات كهربائية أيضًا، كما أنها عقدت مباحثات مبدئية مع الموردين لطرح سيارات كهربائية فى الصين أكبر سوق للسيارات فى العالم.

وترى شركتا جريت وول موتور وشانجان أوتومبيل أن الاستثمار بالهند فرصة ذهبية، لتعويض تباطؤ المبيعات فى الصين التى هوت فيها خلال نوفمبر الماضى، بينما تشهد السوق الهندية انتعاشًا، لدرجة أن وكالة LMC أوتوموتيف لاستشارات الأسواق المالية تتوقع أن تصبح ثالث أكبر سوق للسيارات فى العالم بعد «الصينية» و«الأمريكية» لتسبق «الألمانية» و«اليابانية».

وتأمل شركات السيارات الصينية أن تملأ الفجوة التى تركتها نظيرتها العالمية، مثل «فيات – كرايسلر» الإيطالية الأمريكية، وفورد موتور، وجنرال موتورز الأمريكيتين، التى أجلت خططها فى السوق الهندية التى مازالت تنتشر فيها المركبات الصغيرة منخفضة التكلفة، مثل التى تنتجها ماروتى سوزوكى الهندية، وهيونداى موتور الكورية الجنوبية.