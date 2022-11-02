«جروهي» العالمية تجري دراسة لإنشاء مصنع للأدوات الصحية في مصر

كشف نزار عبدالقادر الرئيس الإقليمي لشركة جروهي للأدوات الصحية، لمصر وليبيا والسودان، أن شركته تجري دراسة حاليا عن إمكانية إنشاء مصنع في مصر خلال السنوات المقبلة.

وقال خلال مؤتمر صحفي للشركة اليوم أنه من الطبيعي حين نفكر في تدشين مصنع لنا في افريقيا أن تكون مصر هي الخيار الأول لنا.

وأوضح أن حصة شركة جروهي في سوق الأدوات الصحية المصرية تتخطى 15% وتسعى إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة، بينما تستحوذ على 10% من حصة السوق العالمية في كل المنتجات التي تنتجها.

وأكد عبد القادر أن معدل نمو سوق الادوات الصحية في مصر سجل العام الماضي نحو 10 فيما نمت مبيعات جروهي بأكثر من 20%.

وأشار إلى أن الطفرة العمرانية والمشروعات العقارية ساهمت في زيادة الطلب علي المنتجات ، لافتا إلى أن مشروعات العاصمة الإدارية تستحوذ وحدها علي أكثر من 20 من مبيعاتنا في مصر.

وعن تأثير ارتفاع أسعار الصرف على منتجات جروهي في مصر، نوه إلى أنه جاري حاليا دراسة ذلك لتحديد معدل الزيادة، ولكن الشركة تضع في اعتبارها عند تغيير ورفع أسعارها خصوصية السوق المصرية ومتطلباته، للحفاظ على معدلات الطلب.

وفيما يخص مشروعات الاستدامة قال نزار عبد القادر إن الاستدامة في صميم جميع ما نقوم به، ونحن فخورون أيضا بمواصلة ريادة المحادثات التي تدور حول أهمية الاستدامة، ومشاركة أهدافنا التي تتم تماشيا مع رؤية مصر 2030.

وتطلع إلى الاستمرار في التخطيط وتنفيذ المبادرات المؤثرة التي تتم وفقا لاستراتيجيتنا البيئية، وأهدافنا الرامية إلى تحييد ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050.”



وتسعى “GROHE” دائمًا لتحسين عادات استهلاك المياه بين أفراد المجتمع، وقد شهدت العلامة التجارية نجاح مبادرتها ” المستشفى الخضراء” بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تم إطلاقها العام الماضي عبر عدد من المستشفيات العامة في مصرية.

كما كانت مبادرة ” المستشفى الخضراء” بمثابة امتداد لمبادرة “المسجد الأخضر” التي سعت العلامة التجارية بواسطتها إلى تثبيت منتجات موفرة للمياه في المساجد في جميع أنحاء الشرق الأوسط – وهي شهادة على التزام العلامة التجارية ومسؤوليتها الراسخين تجاه المجتمعات التي تعمل فيها.