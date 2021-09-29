«جروندفوس» تعقد فاعلية في القاهرة لمناقشة البدائل المستدامة لإدارة المرافق المائية

وتهدف إلي تعزيز الوعي حول أحدث الحلول لإدارة المياه الذكية والسبل التي تتيح توفير مزيد من البدائل المستدامة.

أعلنت جروندفوس، الشركة العالمية العاملة في تقنيات المياه المبتكرة،استضافة 150 خبيراً في مجال المرافق المائية خلال فعالية أقيمت في القاهرة .

وتهدف الفاعلية الي تعزيز الوعي حول أحدث حلول إدارة المياه الذكية والسبل التي تتيح توفير مزيد من البدائل المستدامة لإدارة المرافق المائية.

ويأتي تنظيم الفاعلية في إطار جهود الشركة المستمرة لتوفير حلول متنوعة للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.

وشارك في فاعلية جروندفوس مجموعة من خبراء المرافق المائية وممثلين عن الهيئات الحكومية في مصر، بالإضافة إلى نخبة من الاستشاريين والشركاء في القطاع.

وتم مناقشة عدة موضوعات تتعلق بقدرة المنتجات والخدمات على دعم قطاع المرافق المائية لتعزيز الاستدامة من خلال تحسين مستويات الكفاءة والموثوقية، وخفض تكاليف دورة حياة المرافق.

وتعليقاً على ذلك، قال مايكل نيلسن، المدير الإقليمي للمبيعات في شركة جروندفوس: “تؤثر أزمات المياه والتغيرات المناخية على مختلف القطاعات وجميع أفراد المجتمع.

ولذا تبذل جروندفوس جهوداً دؤوبة لإيجاد حلول للتحديات العالمية المتعلقة بالمياه والمناخ من خلال تطوير منتجات وحلول مبتكرة لتزويد قطاع المرافق المائية بالوسائل اللازمة لتعزيز مستويات الكفاءة والاستدامة.

وتسهم هذه المنتجات في دعم خبراء المرافق المائية وتزويدهم ببدائل فعّالة من حيث التكلفة تساعد على بناء عالم أفضل.

وتلعب جروندفوس دوراً مهماً في القطاع المائي من خلال توفير حلول عالية الكفاءة وقاعدة معلومات تتيح للمتخصصين إمكانية اتخاذ قرارات مستنيرة وأكثر استدامة”.

بدوره، قال أيمن الشحامى ، مدير المبيعات بمصر و شمال افريقيا في شركة جروندفوس: “يبرهن الإقبال الكبير من جانب المتخصصين والاستشاريين في القطاع على الاهتمام الكبير ومستويات الطلب العالية على منتجات جروندفوس، والفهم المشترك لحاجتنا الماسة لإحداث تغيير حقيقي في منهجيتنا الراهنة.

إذ ستسهم هذه المنتجات المتطورة في تمكين المنطقة من لعب دورها كاملاً في تعزيز الاستدامة مستقبلاً، وزيادة مستويات كفاءتها اليوم”.

وركزت الفاعلية على العروض التقديمية التي تسلط الضوء على أحدث منتجات الشركة، والتي توفر مجموعة واسعة من الحلول المستدامة والفعالة من حيث التكلفة.

وتوفر منتجات جروندفوس إس بي إي (Grundfos SPE)، وهي مجموعة من المضخات الغاطسة ذات الترددات المنتظمة للمياه الجوفية، مستويات عالية من الكفاءة ضمن فئة إس بي إي.

مع تعزيز كفاءة عمل محركات المضخات بنسبة تزيد عن 90% بالمقارنة مع أكثر من 80% في المحركات القياسية غير المتزامنة.

ويؤدي انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة إلى تحقيق وفوراتٍ أكبر في التكاليف الاقتصادية لامتلاك المضخات بالنسبة للبلديات والمرافق وغيرها من المستخدمين.

وتعد منتجات إس كيو فليكس (SQFlex)، المزودة بمحوّل للطاقة ونظام حماية للمحرك، المضخة الأسهل استخداماً في السوق،حيث تمت زيادة استطاعة مضخات هذه المجموعة من 1.5 كيلوواط إلى 2.5 كيلوواط.

وتتيح محولات الطاقة الشمسية المتجددة (RSI) من جروندفوس حالياً إمكانية تشغيل مختلف أنواع المضخات باستطاعة تصل إلى 250 كيلوواط.

في حين توفر تقنية جروندفوس باورأدابت (Grundfos PowerAdapt) حلاً للمساعدة على استخدام الطاقة من مصدرين مختلفين في تشغيل المضخات.

وتشكل أنظمة جروندفوس لإدارة أنظمة الضخ عن بُعد منصة قائمة على الحوسبة السحابية، وتوفر إمكانية إجراء عمليات المراقبة والتحكم وإدارة بيانات نظام المضخات عن بعد.

بالإضافة إلى إتاحة الوصول عن بعد إلى جميع البيانات والتنبيهات المتعلقة بالمضخات، وأدوات التحكم بها، والأدوات المساعدة مثل أجهزة الاستشعار والعدادات.

وتعتبر محطة الضخ الجاهزة من جروندفوس حلاً معيارياً متكاملاً تتيح إمكانية إجراء الكثير من التعديلات لتلائم المواصفات والمتطلبات الفردية.

وتمتاز المحطة بهيكلها القوي المصنوع من مواد مقاومة للتآكل، وتتوافر بأحجام وارتفاعات مختلفة مع تصميم مبتكر للمضخة يحد من مشاكل الترسبات والروائح الكريهة، والذي يجعلها الخيار الأمثل لجميع عمليات ضخ مياه الصرف الصحي.

وتعد جروندفوس من أبرز مزودي حلول ضخ المياه عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة منذ أكثر من 75 عاماً

وانطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم تحقيق البند السادس والثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة،تعمل الشركة على تطوير حلول مستدامة للمضخات وإدارة المياه التي تستهلك أقل قدرٍ ممكن من الطاقة بالاستفادة من التقنيات والحلول التي تسهم بشكل فاعل في الوصول والاستخدام المستدام للمياه.