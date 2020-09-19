جروس يرفض عرض الزمالك لأسباب صحية.. والأبيض يجري محاولات جديدة

جاء رفض جروس، لعرض الزمالك بسبب حاجته لإجراء جراحة خلال الأسبوع المقبل

رفض السويسري كريستيان جروس، العرض المقدم من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بشأن توليه مسؤولية قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا وما تبقى من لقاءات في الدوري المصري والكأس.

وجاء رفض جروس، لعرض الزمالك بسبب حاجته لإجراء جراحة خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى حاجته للحصول على راحة لمدة 10 أيام، ما سيصعب فكرة توليه تدريب الزمالك.

ورغم رفض جروس لعرض الزمالك، إلا أن لجنة الكرة بالنادي قررت أن تُجرى محاولات ثانية لإقناع جروس بقبول المهمة.

وكان مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك، أوضح أن كريستيان جروس، هو الأقرب لخلافة باتريس كارتيرون في القيادة الفنية مرة أخرى للفريق.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ«المال» أن أمير مرتضى منصور تواصل مع جروس وقدم عرضًا للسويسري من أجل الموافقة على تدريب الزمالك، حيث يقود الفريق لمدة شهرين قابلة للتمديد.

وكان جروس قد قاد الزمالك خلال الفترة ما بين 2018 و2019، واستطاع التتويج مع الفريق بكأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.