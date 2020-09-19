رياضة

جروس يرفض عرض الزمالك لأسباب صحية.. والأبيض يجري محاولات جديدة

جاء رفض جروس، لعرض الزمالك بسبب حاجته لإجراء جراحة خلال الأسبوع المقبل
إسلام مصطفى 2:59 م, السبت, 19 سبتمبر 20 2:59 م, السبت, 19 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

رفض السويسري كريستيان جروس، العرض المقدم من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بشأن توليه مسؤولية قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلال منافسات دوري أبطال إفريقيا وما تبقى من لقاءات في الدوري المصري والكأس.

وجاء رفض جروس، لعرض الزمالك بسبب حاجته لإجراء جراحة خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى حاجته للحصول على راحة لمدة 10 أيام، ما سيصعب فكرة توليه تدريب الزمالك.

اقرأ أيضا  حازم إمام عن رحيل كارتيرون: «أي حد يمشي من الزمالك هو الخسران»

ورغم رفض جروس لعرض الزمالك، إلا أن لجنة الكرة بالنادي قررت أن تُجرى محاولات ثانية لإقناع جروس بقبول المهمة.

وكان مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك، أوضح أن كريستيان جروس، هو الأقرب لخلافة باتريس كارتيرون في القيادة الفنية مرة أخرى للفريق.

وأوضح المصدر خلال تصريحات خاصة لـ«المال» أن أمير مرتضى منصور تواصل مع جروس وقدم عرضًا للسويسري من أجل الموافقة على تدريب الزمالك، حيث يقود الفريق لمدة شهرين قابلة للتمديد.

اقرأ أيضا  الزمالك ينشر فيديو على قناة النادي الليلة للرد على الشائعات والأكاذيب

وكان جروس قد قاد الزمالك خلال الفترة ما بين 2018 و2019، واستطاع التتويج مع الفريق بكأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

«بعد التتويج باللقب 42».. 5 أرقام قياسية يسعى الأهلي لتحقيقها هذا الموسم

إسلام مصطفى 11:02 ص, السبت, 19 سبتمبر 20

مصدر بالزمالك: جروس الأقرب لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة

إسلام مصطفى 10:32 ص, السبت, 19 سبتمبر 20

فوز تاريخي لأسوان على الزمالك.. والأهلي بطل الدوري رسميًا

محمد بدر 9:58 م, الجمعة, 18 سبتمبر 20

مرتضى منصور عن رحيل كارتيرون : مهزلة غير مسبوقة.. و«الجنايني» السبب

إسلام مصطفى 12:35 ص, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

محمد صلاح: رحيل كارتيرون عن الزمالك يشبه ما فعله باتشيكو

إسلام مصطفى 11:53 م, الثلاثاء, 15 سبتمبر 20

حازم إمام عن رحيل كارتيرون: «أي حد يمشي من الزمالك هو الخسران»

إسلام مصطفى 11:47 م, الثلاثاء, 15 سبتمبر 20