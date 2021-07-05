اقتصاد وأسواق

جروب مصلحة الضرائب يحتفل بمرور عام على إنشائه ويكرم الفائزين بالمسابقة الدينية

قام طارق فرج مدير عام التوعية والإعلام الضريبي بتسليم جوائز الحفل
المال - خاص 4:01 م, الأثنين, 5 يوليو 21 4:01 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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احتفلت أسرة الجروب المعتمد للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية بمناسبتين مهمتين في حضور لفيف من كبار المسئولين بالمصلحة الحاليين والسابقين.

وقام طارق فرج مدير عام التوعية والإعلام الضريبي بتسليم جوائز الحفل، بحضور الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس المصلحة السابق، والدكتور آدم عبدالبديع رئيس القطاع القانوني.

كما حضر محمد عبد الصمد رئيس قطاع التدريب وعصام فرحات رئيس الإدارة المركزيه للشئون الإدارية وغيرهم من المسؤولين في إحدى البواخر النيلية.

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والمناسبة الأولى هي الاحتفال بالفائزين في المسابقة الدينية الأولى على صفحة الجروب المعتمد التي أقيمت في شهر رمضان المبارك.

أما المناسبة الثانية هي الاحتفال بمرور عام على إنشاء صفحة الجروب المعتمد للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية على صفحة الفيسبوك ليكون همزه الوصل ذات المصداقية بين القيادات بالمصلحة والعاملين فيها وما شهده من نجاح كبير وتحقيق لأهدافه التي تم إنشائه من أجلها.

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وكان إنشاء الجروب حلما، ولكن بفضل الله تعالي ودعم رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية تحقق، وكذلك بفضل دعم قيادات المصلحة وجهود القائمين على إدارته وإيمان جميع العاملين بالمصلحة على أهمية إنشائه وأصبح حقيقة وإنجاز يضاف إلى إنجازات مصلحة الضرائب المصرية ويتواكب مع ما تشهده من تطوير وميكنة.

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بقلم المال - خاص

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