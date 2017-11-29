جروب القابضة تطلق مرحلة جديدة من جولف بورتو مارينا

المال ـ خاص:أعلنت مجموعة بورتو جروب القابضة مساء أمس الثلاثاء، عن إطلاق "Villagio" وهي مرحلة جديدة في مشروع جولف بورتو مارينا الذي يقع في قلب الساحل الشمالى ومدينة العالمين الجديدة.وتضم "Villagio" فيلات توين هاوس تضم كل فيلا 3 غرف نوم، 3 حمامات، مطبخ، غرفة معيشة، غرفة طعام، حمام سباحة جاهز

المال ـ خاص:

أعلنت مجموعة بورتو جروب القابضة مساء أمس الثلاثاء، عن إطلاق “Villagio” وهي مرحلة جديدة في مشروع جولف بورتو مارينا الذي يقع في قلب الساحل الشمالى ومدينة العالمين الجديدة.

وتضم “Villagio” فيلات توين هاوس تضم كل فيلا 3 غرف نوم، 3 حمامات، مطبخ، غرفة معيشة، غرفة طعام، حمام سباحة جاهز بكل المعدات وحديقة خاصة كما يتوفر فيلات مستقلة، ويأتي كل هذا في تصميم فريد ومميز يشيد للمرة الأولى في منتجعات بورتو.

وقال شريف خليل، رئيس القطاع التجارى لمجموعة بورتو، إننا نطلق اليوم إضافة جديدة لباقتنا المميزة من المنتجعات التي توفر تجربه فريدة للعطلات لعملائنا تتضمن خدمات وأنشطة عديدة ومتميزة، فلا تقف حدود منتجعاتنا عند توفير مسكن وحمام سباحة ولكننا دومًا ما نسعى لتقديم قيمة مضافة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية والخدمات الاستثنائية للعملاء”.

وأضاف شريف خليل، معربًا عن سعادته بافتتاح المرحلة الجديدة أن فيلاجيو ليست مجرد مرحلة جديدة بأحد مشاريعنا ولكنها باقة جديدة من التميز فبالإضافة للتصميم المعماري المتفرد والذي يستخدم للمرة الأولى في منتجعات مجموعة بورتو هناك كذلك الكثير من الخدمات التي تضفي أجواء خاصة جدًا لتلك المرحلة.

وجدير بالذكر أن جولف بورتو مارينا هي واحدة من أكبر المشاريع في الساحل الشمالي وواحدة من أكثر المقاصد العائلية السياحية والترفيهية في منطقة الساحل الشمالي ومن أكثر ما يميز المنتجع أنه يملك أول وأكبر واجهة ملعب جولف في الساحل الشمالي، كما تميزها المناظر الطبيعية التي لا نهاية لها والمساحات الخضراء الممتدة على مساحة 1.2 مليون متر مربع ويتوسطها 6 ألف وحدة.

وتتمتع 6 ألف أسرة بما تتفرد به جولف بورتو مارينا من خدمات ومرافق فبالإضافة لحمامات السباحة المتنوعة وبحيرات الكريستال هناك الألعاب المائية، وحمام السباحة ذو الأمواج الصناعية ومناطق المتنزهات التي تضم باقة من المقاهي والمطاعم العالمية وهناك أيضًا الكرنفالات الدولية والحفلات والسينما والملاعب الرياضية والترفيهية، والنافورة الراقصة.