جرندفوس الدنماركية توقع تعاقدات للقابضة للمياه والفطيم

تورد مضخات لـ «ألماظة سيتى سنتر» بـ 1.5 مليون دولارسمر السيد وهاجر عمرانقال إيهاب إسحق، مدير عام شركة «جرندفوس مصر»، لـ «المال» إن الشركة تعاقدت مؤخرا،ً على توريد 250 مضخة صرف صحى لمشروع مركز «ألماظة سيتى سنتر» التجارى، بحجم أعمال 1.5 مليون دولار،

تورد مضخات لـ «ألماظة سيتى سنتر» بـ 1.5 مليون دولار





سمر السيد وهاجر عمران

قال إيهاب إسحق، مدير عام شركة «جرندفوس مصر»، لـ «المال» إن الشركة تعاقدت مؤخرا،ً على توريد 250 مضخة صرف صحى لمشروع مركز «ألماظة سيتى سنتر» التجارى، بحجم أعمال 1.5 مليون دولار، على أن يتم التوريد على مدار العام الجارى.

ويعتبر «سيتى سنتر ألماظة» أحد الاستثمارات الخاصة بمجموعة الفطيم فى مصر، ويوفر 22 ألف فرصة عمل مباشرة و14 ألفا غير مباشرة، ومن المتوقع افتتاحه نهاية عام 2018 أو الربع الأول من 2019 على أقصى تقدير بممساحة 103.5 مترمربع.

وأضاف أن الشركة حصلت مؤخرأً على عدة تعاقدات خاصة بمحطات للصرف الصحى والمياه بقيمة 2 مليون يورو، مع عدد من شركات المقاولات التى تعمل لحساب الشركة القابضة لمياه الشرب، والصرف الصحى بمناطق، مثل السويس والقاهرة الجديدة، وأسيوط والفيوم.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان والمرافق، أجلت اجتماعا كان مقررا معها بعد انتهاء شهر يونيو الجارى، لحين انتهائها من بعض الارتباطات المتعلقة بتنفيذ المشروعات التى بدأتها منذ بداية العام.

وكانت الشركة قد التقت فى وقت سابق، مع مسئولين بـ «الإسكان» وتم عرض مشروعات بتعاقدات بقيمتها 10 ملايين يورو، وكان من المزمع عقد اجتماع آخر للمتابعة دون الإعلان عن التفاصيل.

وأضاف أن قرار البنك المركزى، بزيادة سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، لن يؤثر على عمل الشركة بالسوق المحلية، لأنها تعتمد على استيراد منتجاتها من الخارج، غير أنه أكد أن تأثيره سيكون على المستثمرين الذين سيفضلون إيداع أموالهم بالبنوك، للاستفادة من سعر الفائدة المرتفع.

يشار إلى أن «جراندفوس» الدنماركية، تعمل بالسوق المحلية منذ 25 عاماً، ووردت منتجات لعدد من المشروعات بقطاعات عديدة، مثل الزراعة، والصرف الصحى، ومعالجة مياه البحر.