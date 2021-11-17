جرعات المخدرات الزائدة نتيجة كورونا تقتل 100 ألف أمريكى لأعلى مستوى بالتاريخ

واتجه الأمريكيون لتعاطى المخدرات بسبب العزلة الاجتماعية ووفاة الأحبة وعدم الاستقرار المالى أو ضياع الوظيفة بسبب كورونا

قفزت وفيات الأمريكيين من الجرعات الزائدة من المخدرات إلى أكثر من 100 ألف شخص خلال ال 12 شهرا حتى نهاية أبريل من العام الحالى وهى الشهور التى شهدت إغلاقات العديد من الأنشطة الاقتصادية والقيود التى فرضتها حكومة واشنطن على الشركات والأفراد فى أنحاء الولايات بزيادة بسبب وباء فيروس كورونا لتتجاوز 35 % عن مثيلتها بنفس الفترة من عام ما قبل الوباء وفقا لبيانات المركز القومى لإحصائيات الصحة السكانية NCHS ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية من CDCP.

وارتفعت حالات الوفيات بالجرعات الزائدة من المخدرات بسبب وباء كورونا الذى سبب تداعيات خطيرة على الصحة العقلية والنفسية للأمريكيين.

وقالت كاثرين هاريس خبيرة العقاقير والمخدرات بجامعة رايس الأمريكية أن الوفيات بالجرعات الزائدة ارتفع بعام الوباء لأعلى مستوى بالتاريخ الأمريكى.

واتجه الأمريكيين لتعاطى المخدرات بسبب العزلة الاجتماعية أو وفاة الأحبة أو عدم الاستقرار المالى أو ضياع الوظيفة بسبب كورونا.

وبلغ عدد المصابين بزباء كوفيد19 فى الولايات المتحدة أكثر من 47 مليون حالة وعدد الوفيات يتجاوز 765 ألف ضحية.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم الذى وصل إجمالى عدد الوفيات فيه بكورونا 254 مليون مريضا والوفيات أكثر من 5 ملايين ضحية.

ارتفاع الوفيات لتعاطى جرعات زائدة من المخدرات بسبب كورونا

وذكرت وكالة بلومبرج أن عدد الوفيات لتعاطى جرعات مخدرات زائدة منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن الوباء العالمى بمارس 2020. انتشار مزارع الحشيشوالأفيون وسط وباء كورونا

وصعد عدد وفيات الأمريكيين بجرعات زائدة إلى 100 ألف و306 شخصا خلال ال12 شهرا من الوباء وحتى نهاية أبريل الماضى.

وأعلن مركز NCHS أن 75% من وفاة الأمريكيين بجرعات زائدة من تعاطى منتجات الأفيون التى قتلت 207 شخصا كمتوسط يومي.

وزادت مبيعت جميع أنواع المخدرات أثناء الوباء ومنها مخدر الفينتالين وهو مركب كيميائى قوى تكفى التركيزات الطفيفة منه للوفاة.

وتضم أنواع المخدرات الأخرى منتجات الأفيون الطبيعى والشبه اصطناعى والأدوية الطبية المسكنة للآلام والمحسنة للحالة المزاجية والنفسية مثل الهيروين والكوكايين.

ويتوقع خبراء الصحة النفسية استمرار وفاة الأمريكيين بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات مع استمرار ظهور السلالات المميتة من فيروس كورونا.

وكانت أسعار أسهم شركة أورورا الكندية للحشيش والماريجوانا فى مدينة البيرتا الكندية قفزت بأكثر من 98% فى نوفمبر 2020.

وانتعشت أسعار أسهم شركات المخدرات الأمريكية فى عام الوباء لأن الحزب الديمقراطى الفائز بالانتخابات الرئاسية تعهد بعدم تجريم تعاطيها.