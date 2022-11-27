«جرجور للتكنولوجيا» تتعاون مع «الصحة» فى تنفيذ منظومة التتبع الدوائى

تعكف شركة جرجور للتكنولوجيا حاليًا على تنفيذ مشروع منظومة التتبع الدوائى بالتعاون مع وزارة الصحة، والتى أصدر الوزير السابق الدكتور أحمد عماد الدين قرارًا بتطبيقها.

وقال فادى فريد، مدير قسم الباركود والتطبيقات المحمولة بالشركة، أن فكرة المشروع ترتكز على رصد مسار العبوة الدوائية منذ بداية إنتاجها مرورًا بالموزعين وحتى المريض والذى يقوم بقراءة الباركود على علبة الدواء من خلال تطبيقات الموبايل على ويتم إرسالها مباشرة إلى النظام الإلكترونى لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها، بما يساهم فى مواجهة الأدوية المغشوشة مجهولة المصدر وضمان حصول المريض على الجرعة المناسبة .

وأوضح «فريد» فى حوار مع «المال» أن جرجور بدأت نشاطها فى عام 1973 ويعمل بها حاليا أكثر من 380 موظف اما بين مهندسين فى تخصصات عديده ومبرمجين وموظفىن اداريين بفروع الشركة ، لافتا إلى أن الشركة ستحتفل بمرور 50 عاما على انشائها فى 28 أغسطس 2023.

وأضاف أن جرجور تتخصص فى أنظمة الترقيم marking systems بمعنى ترميز السلع والمنتجات عن بعضها البعض باستخدام منظومة ملصق التسعير ومنظومة الباركود والتى تتضمن بيانات أكثر عن أسعار المنتجات ، بالإضافة إلى الترقيم باستخدام الحبر النافث inkjet marking.

وألمح إلى أن شركته عاصرت كل الحقب الاقتصادية والسياسية التى شهدتها مصر خلال الفترات السابقة واستطاعت رغم كافة التحديات استكمال عملها وتحقيق معدلات نمو قوية عام تلو الآخر، لافتا إلى أن الشركة بحكم خبراتها التاريخية متلزمة تجاه عملائها بتقديم خدمات ما بعد البيع على مدار الساعة أسبوعيا وحل كافة المشكلات التى تواجههم.

وأكد أن شركته كانت من أوائل الكيانات التى أدخلت تكنولوجيا الباركود إلى السوق المصرية وظلت تعمل بصورة منفردة خلال ثمانينيات القرن الماضى فى نشاط الترميز دون منافس لمدة 6 سنوات، مبينا أن استراتيجية جرجور ترتكز على تطوير حلول مبتكرة لأسواق جديدة مثل المواصلات الذكية على غرار نموذج مدينة الرحاب ومواصلات مصر.

وألمح إلى أن جرجور تعمل باستمرار على قياس مدى رضاء العملاء عن جودة الخدمات المقدمة الأمر الذى ينعكس فى استقطاب عملاء جدد وزيادة حصيلة حصتها فى السوق ، مقدرا حجم الوحدات المباعة خلال العام الماضى بأكثر من 240 ألف جهاز باركود تتنوع بين أجهزة مسح ضوئى لقراءة البيانات وأخرى لطباعة الباركود وثالثة فى صورة نقاط بيع بقيمة تجاوز 489 مليون جنيه.

واستطرد: يعتمد مفهوم الباركود على استبدال قراءة البيانات بالعين البشرية الى أنظمة إلكترونية على غرار مانفذه مورس كود خلال الحرب العالمية الثانية من تحويل الحروف إلى أكواد ، تلى ذلك ظهور ماكينات طباعة وقراءة الباركود نفسه ويتم إدارتها بنقاط البيع computer related device.

وقال إن تاريخ ظهور أنظمة الباركود يعود إلى نشأة محال السوبر ماركت بسبب كثرة وتنوع المنتجات وزيادة عدد طوابير المشترين فى سداد قيمة السلع، وتعقيد مهمة إدخال بيانات السلع يدويا مما تطلب أهمية ميكنة هذه العملية بهدف اختصار الوقت ومنع الاخطاء وتقليل الجهد على العاملين.

وتابع أن الباركود له تطبيقات متعددة منها أنظمة التحكم الآلى للدخول access control systems وعمليات الجرد الإلكترونى للمخازن من خلال تكويد ورقمنة بيانات الأصناف والتى تتوافق فى الوقت الراهن مع اتجاة الدولة إلى التحول الرقمى الذى يهدف الى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية التى تضم حاليا أكثر من 319 خدمة وما تلى ذلك من انتشار خدمات الدفع الرقمى وتطور أشكال البطاقات الائتمانية وصولا إلى خدمات الدفع اللاتلامسي NFC والكيو آر كود.

ورأى أن السوق المحلية رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية خلال العام الحالى تتعلق بالضوابط المنظومة لعمليات الاستيراد عن طريق فتح اعتمادات مستندية بعد موافقة البنك المركزى على قيمة الاعتماد ونوع البضاعة المستوردة إلا أنه من المتوقع أن ينمو حجم أعمال الشركة بنهايه العام الحالى بنسبة تصل الى %20.

وأكد أن سياسة الشركة تتسق تماما مع توجهات الدولة المختلفة وعلى رأسها المبادرات القومية مثل مبادرة 100 مليون صحة وحياة كريمة ، بالإضافة إلى منظومة التأمين الصحى ، فضلا عن سياسة الشمول المالى عن طريق تزويد السوق بأحدث الأجهزة التقنية لعمليات الدفع الإلكتروني.

وفى حديثة عن تطبيقات الباركود فى القطاع الطبى استشهد بالتجربة الأمريكية حينما أعترف الرئيس السابق بيل كلينتون أن %63 من وفيات المرضى داخل المستشفيات الأمريكية نتيجة أخطاء ادارة عملية التمريض ومتابعة المرضى، ما أدى إلى تطوير نظم ادارة المستشفيات باستخدام الباركود وتركيب أسورة مكودة فى معصم المريض مسجل عليه الملف المرضى الكامل له مدون عليها روشتة العلاج وجرعات الدواء المقررة وأسماء التحاليل والأشعات المطلوبة وربطها بعربة التمريض.

ولفت إلى أن الحكومة أصدرت فى عام 1989 قانونا يلزم بتدوين تواريخ الأنتاج والصلاحية على المأكولات والمشروبات والأدوية بالحبر الذى لا يمكن إزالته مما دفع الشركة لاستثمار خبرتها والدخول بقوة فى نظم الترقيم والطباعه بالحبر النفاث والليزر، مشيرا إلى أن جرجور ستشارك فى الدورة 26 من معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى بمنظومة الترقيم بواسطة الباركود وهى عبارة عن أجهزة حاسبات آلية.

واستطرد قائلا : أدى التطور فى تكنولوجيا الباركود والطباعة بالحبر النافث لاستفادة شركات الأغذية منه وأتمتة عملية مراقبة جودة المنتجات على خطوط التصنيع، منوها أن جرجور للتكنولوجيا قدمت حلولا لكبرى شركات الأطعمة والمشروبات مثل بيسى وكوكاكولا ونستله وغيرها فى مجال الطباعة الصناعية ومراقبة الجودة والقراءة الآلية، خاصة أن قراءة الباركود قد تصل إلى 4 آلاف منتج فى الدقيقه الواحدة.

على صعيد آخر، لفت إلى أن «جرجور» تلعب دورا محوريا أيضا فى تنفيذ منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونية، إضافة إلى التسجيل المسبق للشحنات ACI ودور الشركة فى إثبات طبيعة الشحنات المستوردة باستخدام تطبيقات الباركود المتنوعة.

على صعيد آخر، أكد أن قرار تصنيع أجهزة الباركود فى مصر غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية بالوقت الراهن، خاصة أن القوانين تنص على إعفاء ملحقات الكمبيوتر من سداد أى رسوم جمركية مقابل فرض رسوم جمركية على الأجزاء المفككة وبالتالى يكون إعادة تجميعها أمرا مكلفا على الشركات.

◗ 489 مليون جنيه مبيعات 240 ألف جهاز خلال 2021

◗ %20 نموًا متوقعًا فى حجم الأعمال بنهاية 2022.. وتكويد الشحنات المستوردة فى ACI