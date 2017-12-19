جراند فيو يبيع وحدات سكنية بقيمة 115 مليون جنيه في أسبوعين

رجب عزالدينأعلنت مجموعة بورتو جروب اليوم الثلاثاء، عن بيع المرحلتين الأولى والثانية فى مشروع جراند فيو Grand View فى منطقة العين السخنة خلال أسبوعين فقط.وقالت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية أنها حقققت مبيعات تجاوزت قيمتها 115 مليون جنيه منذ بداية الحجز والبيع وخلال أول أسبوعين من د

رجب عزالدين

أعلنت مجموعة بورتو جروب اليوم الثلاثاء، عن بيع المرحلتين الأولى والثانية فى مشروع جراند فيو Grand View فى منطقة العين السخنة خلال أسبوعين فقط.

وقالت المجموعة فى بيان للبورصة المصرية أنها حقققت مبيعات تجاوزت قيمتها 115 مليون جنيه منذ بداية الحجز والبيع وخلال أول أسبوعين من ديسمبر 2017.

وتتكون المرحلتين من 95 وحدة (سكنى –فندقى) بمساحات 57-100 متر مربع.

ومن المخطط أن يتم تسليم المرحلتين فى الربع الأول من عام 2020 .

وقالت الشركة إنها ستفتح باب الحجز والبيع فى المرحلة الأخيرة خلال الفترة القادمة علما بان إجمالى الوحدات بالمشروع يصل إلى 151 وحدة بمساحة بنائية 9511 متر مربع وفقا لمخطط المشروع .

