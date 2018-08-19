جراند بلازا تنفذ مشروع لاميراد المستقبل باستثمارات 5.5 مليار جنيه

محمود زكى وسحر نصرقال شريف راغب، المدير العام لشركة جراند بلازا للتطوير العقارى، إن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع لاميراد المستقبل، بمدينة المستقبل سيتى، على مساحة 325 ألف متر مربع، وتبلغ عدد وحدات المشروع 2500 وحدة سكنية.أضاف المدير العام للشركة فى تصريح لـ«المال»، أن الشرك

محمود زكى وسحر نصر

قال شريف راغب، المدير العام لشركة جراند بلازا للتطوير العقارى، إن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع لاميراد المستقبل، بمدينة المستقبل سيتى، على مساحة 325 ألف متر مربع، وتبلغ عدد وحدات المشروع 2500 وحدة سكنية.

أضاف المدير العام للشركة فى تصريح لـ«المال»، أن الشركة نجحت فى بيع المرحلة الأولى للمشروع، المكون من 5 مراحل، مشيرًا إلى أن فتح باب البيع فى المرحلة الخامسة خلال الفترة الحالية، من المتوقع فتح البيع فى المراحل الثانية والثالثة والرابعة تباعًا.

لفت المدير العام للشركة، إلى أن مساحات الوحدات داخل المشروع بين 120 م مربع، و240 م، مشيرًا إلى أن استثمارات المشروع للمراحل الخمس تقدر 5.5 مليار جنيه.

أوضح راغب أن تسوية ما يقارب من %60، من أراض مشروع لاميرادا المستقبل، وتقوم الشركة حاليًا بتنفيذ القواعد الخراسانية للمرحلة الأولى، بعد حصول الشركة على القرار الوزارى وعدد من التراخيص.

لفت مدير عام الشركة إلى أن المشروع يقوم على فكرة تحقيق فراغات داخلية بمعنى أن الوحدات أغلبها بانوراما، وتشاهد مساحات خضراء على مساحة 5000 م مشيرًا إلى أن المشروع يحتوى على نافورات، ولاند سكيب، ومول تجارى وصحى بالمدينة.

أشار راغب إلى أن المشروع يحتوى على جراج أسفل كل عمارة، وأنشطة ترفيهية مثل نادى اجتماعى وغيرها من الأنشطة التى تسمح للعميل بوجود المزيد من الراحة والترفية.

أكد أن الأسعار تنافسية، تصل مدد التقسيط بالمشروع إلى 8 أعوام، وسعر المتر 9 آلاف جنيه، يدفع %10 مقدم، و%10 دفعة تعاقد، وهناك مرونة فى الأسعار تناسب العميل على حسب مدة التقسيط.

أوضح أن الشركة نجحت فى بيع مشروع لاميرادا القاهرة الجديدة، على مساحة 22 فدان، وتسليم أكثر من %90 من العملاء وحداتهم، وأكثر من %15 تسكينهم بالمشروع، مشيرًا إلى أن استثمارات المشروع بغلت 800 مليون جنيه.