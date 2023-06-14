جراند بلازا تطرح مرحلة «Mirasol» لاميرادا المستقبل بمبيعات 800 مليون جنيه

تستهدف شركة جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي، طرح المرحلة الثانية «Mirasol» من مشروع لاميرادا المستقبل، الذي تقيمه في مدينة مستقبل سيتي، وتبلغ مساحة المرحلة 9 أفدنة وتضم 140 وحدة.

وقال المهندس شريف عثمان، رئيس مجلس إدارة جراند بلازا؛ إن المرحلة الجديدة تضم 80 وحدة تاون هاوس، وتاون كورنر بمساحات تبدأ من 257 متر مربع، و60 وحدة دوبلكس، بمساحات تبدأ من 198 متر مربع

لافتا إلى أن الشركة تعمل دائما على تلبية الطلب المتزايد في السوق، وتقديم منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات العملاء.

المبيعات المستهدفة

وأشار رئيس مجلس إدارة جراند بلازا، إلى أن المبيعات المستهدفة من الطرح تقدر بنحو 800 مليون جنيه، وهو ما يأتي وفق الخطة البيعية والتسويقية التي وضعتها بما يتناسب مع الوضع الحالي للسوق.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا كبيرا من العملاء على مدينة مستقبل سيتي، بالتزامن مع بدء الشركات في تسليم مشروعاتها، وإنجاز شركة المستقبل للتنمية العمرانية «ميدار» لنسبة كبيرة من المرافق، واستكمال إقامة الطرق داخل مختلف مراحل المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

سداد كامل المستحقات

وأكد أن جراند بلازا انتهت من سداد كامل مستحقات مشروع لاميرادا المستقبل، والذي يقام على مساحة 28 فدان باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 4 مليارات جنيه

لافتا إلى أن جراند بلازا حققت معدلات إنجاز كبيرة في المشروع.

وتابع عثمان، أن نسبة التنفيذ في المرحلة الأولى من المشروع وصلت إلى 80%، حيث وجهت الشركة كافة التدفقات النقدية إلى أعمال الإنشاءات، ومن المخطط أن بدء التسليم منتصف العام المقبل.

ولفت أن المشروع سيضم مرحبا تجاري ومناطق ترفيهية وكلوب هاوس، وذلك لخدمة قاطني المشروع والمناطق المحيطة.

استغلال السيولة

وأوضح أن الشركة تسعى للاستفادة من السيولة المتوفرة حاليا في السوق، وخاصة المدخرات التي يرغب أصحابها في توجيهها إلى شراء الوحدات العقارية باعتبارها الاستثمار الآمن

مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق وضع جراند بلازا أنظمة دفع مرنة تمكن العميل من تحقيق عائد استثماري كبير وآمن، ويحقق للشركة أهدافها الاستثمارية.